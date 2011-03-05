لاریجانی از کتاب تفسیر و تمبر منقش به تصویر آیت الله طالقانی رونمایی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه همایش یکصدمین سال میلاد آیت الله طالقانی از کتاب تفسیر پرتویی از قرآن و تمبر با تصویر آیت الله طالقانی توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رونمایی شد.
در این مراسم برخی دیگر از شخصیت های سیاسی حضور داشتند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش گرامیداشت یکصدمین سالگرد تولد آیت الله طالقانی از کتاب تفسیر پرتویی از قرآن با تصویری از آیت الله طالقانی رونمایی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه همایش یکصدمین سال میلاد آیت الله طالقانی از کتاب تفسیر پرتویی از قرآن و تمبر با تصویر آیت الله طالقانی توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رونمایی شد.
در این مراسم برخی دیگر از شخصیت های سیاسی حضور داشتند.
نظر شما