لاریجانی از کتاب تفسیر و تمبر منقش به تصویر آیت الله طالقانی رونمایی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه همایش یکصدمین سال میلاد آیت الله طالقانی از کتاب تفسیر پرتویی از قرآن و تمبر با تصویر آیت الله طالقانی توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رونمایی شد.

در این مراسم برخی دیگر از شخصیت های سیاسی حضور داشتند.