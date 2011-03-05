نخستین دوره مسابقات بولینگ جام رسانه در اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جمعه نخستین دوره مسابقات بولینگ جام رسانه به همت هیئت بولینگ استان اصفهان و با حمایت فولاد ماهان در سالن بولینگ پردیس برگزار شد.

در این دوره از مسابقات تیم ها به صورت دو نفره از رسانه‌های مختلف حضور داشتند، البته بعضی از رسانه‌ها با بی مهری در این مسابقه شرکت نکردند البته رسانه‌هایی هم که حضور پیدا کرده بودند با شور و نشاط و حضور فعال خود مانع از عدم احساس حضور دیگر رسانه‌ها شدند.

این نخستین بار بود که بانوان خبرنگار نیز با آایان به صورت مشترک و همزمان به رابت می پرداختند امید است که برنامه های این چنینی در رشته های مختلف ورزشی تکرار شود.

تقریبا از هر رسانه سه تیم دو نفره شرکت کرده بودند که در پایان تیم اول روزنامه زاینده رود مقام اول، روزنامه اصفهان زیبا مقام دوم، تیم دوم روزنامه زاینده رود مقام سوم و تیم دوم روزنامه اصفهان زیبا مقام چهارم را کسب کردند، البته مریم سعادت پور از خبرگزاری مهر و یاسمین دادخواه و مرضیه زارع از خبرگزاری فارس دربین بانوان مقام برتر را کسب کردند.

به تیم های اول تا سوم یک نیم سکه از سوی فولاد ماهان و پنجاه هزار تومان از سوی هیئت بولینگ استان اصفهان اهدا شد.