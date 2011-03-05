به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علاوه بر نویسنده، احسان عباسلو مترجم و منتقد ادبی نیز حضور می‌یابد و درباره این اثر و ویژگیهای آن سخن خواهد گفت.

"ایراندخت" رمانی است در 204 صفحه و اولین اثر داستانی ناصح محسوب می‌شود. در این کتاب حکایت دختری به نام ایراندخت روایت می‌شود که دل به جوانی به نام روزبه بسته است. ایراندخت در سودای روزبه و روزبه در پی یافتن حقیقت هر کدام ماجراهایی را پشت سر می‌گذارند که منجر به تکامل روحی در آنها می‌شود.

داستان این کتاب که به تازگی از سوی نشر آموت منتشر شده است اگر چه در دوره ساسانی می‌گذرد اما از نثری امروزی برخوردار است و نویسنده در آن سعی کرده است با خلق حوادث گوناگون در کنار روایت اصلی، فضای جذابی را برای خواننده فراهم کند.

در بخشی از این رمان آمده است: ایراندخت دریچه را باز کرد و از گوشه آن نگاهی به بیرون انداخت؛ به راهی که معمولاً روزبه از آن رد می‌شد. نسیم بهاری به صورتش خورد و چیزی شبیه بوی سوسن و خاک باران خورده به مشامش رسید اما آن را که می‌جست در میان عابران نیافت. با خود گفت: "امروز حتماً می‌آید."

علاقه‌مندان برای شرکت در نشست بررسی رمان "ایراندخت" می‌توانند ساعت 17 به سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 مراجعه کنند.

