یوزپلنگ آمریکایی منقرض شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان "سرویس ماهیان و حیات وحش آمریکا" رسما اعلام کردند که یوزپلنگ آمریکایی، گربه ای بزرگ به وزن 100 پوند (حدود 45 کیلوگرم) است که بین قرنهای 18 و 19 مورد شکار بی رویه قرار گرفت و از دهه 30 هرگز دیده نشد.

این گربه بزرگ به مدت قرنها در 21 ایالت آمریکا زندگی می کرد و منبع الهام نسلهای مختلف نویسندگان و دوستداران طبیعت بود.

اما اکنون کارشناسان اعلام کردند که این یوزپلنگ شرق آمریکا رسما منقرض شده است. این گربه با اسامی چون شیر کوهستان، یوزپلنگ آمریکایی و گربه وحشی پشمالو شناخته می شد.

هر چند که این حیوان از دهه 30 دیده نشده بود با وجود این، کارشناسان امید خود را برای پیدا کردن وی از دست نداده بودند و به همین علت از 1973 نام این جانور را وارد لیست حیوانات تهدید شده قرار دادند.

براساس گزارش کریستین ساینس مانیتور، اکنون این آژانس فدرال تصمیم گرفت تازه ترین گزارش خود را درباره یوزپلنگ آمریکایی اعلام کند. مارتین میلر مسئول این سرویس در این خصوص گفت: "در طول سالها رصد و مطالعه در سرزمینهای زیستگاه یوزپلنگ آمریکایی ما حتی یک نمونه هم از این گربه بزرگ را پیدا نکردیم. متاسفانه ما هیچ تائیدی درباره وجود آن در اختیار نداریم."

یوزپلنگهای در معرض خطر انقراض که اغلب ساکن آمریکای جنوبی هستند در این سالها به اسارت گرفته شده و پس از ازدیاد و سرشماری در طبیعت آزاد شده و تحت کنترل قرار گرفته اند. این درحالی است که یوزپلنگهای گونه های غرب آمریکا که به شرق این قاره مهاجرت کرده اند به شدت در معرض خطر قرار دارند.

در ایالت فلوریدا نیز یک گونه دیگر از گربه های در معرض تهدید انقراض وجود دارند که امروز تنها 5 درصد از زیستگاه خود را اشغال کرده اند و تنها کمتر از 160 نمونه از این حیوانات در جنوب غربی این ایالت باقیمانده اند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "این یک تراژدی واقعی است. زمانی که اولین جمعیتهای اروپایی به آمریکای شمالی رسیدند یوزپلنگ شرقی یکی از گسترده ترین حیوانات منطقه بود اما از آغاز قرن بیستم این حیوانات تقریبا منقرض شدند."