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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

نشست "اخلاق و سیاست" برگزار می‌شود

نشست "اخلاق و سیاست" با سخنرانی میرت بارتلس روز پنج شنبه بیستم اسفندماه در دانشگاه استنفورد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست به بررسی نسبت میان اخلاق و سیاست در دوره باستان و دوران مدرن می‌پردازد.

این نشست با هدف بررسی و امکان به کارگیری ایده‌های مهم اخلاقی در دوران باستان و به ویژه اخلاق فضیلت‌گرا در سیاست برگزار می‌شود.

این سؤال مطرح است که آیا می‌توان اصول و مبانی اخلاق فضیلت‌گرا را در سیاست به کار گرفت. آیا اخلاق فضیلت‌گرا را می‌توان در نظریه‌های سیاسی مدرن به کار برد.

در این نشست صاحبنظرانی از حوزه‌های مختلف مرتبط با اخلاق و سیاست حضور دارند و اخلاق باستان و مدرن و امکان کاربست آن در سیاست مدرن را مورد بررسی قرار می‌دهند.

کد مطلب 1266979

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