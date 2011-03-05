کریم منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: در تلاشیم تا به عنوان نماینده ایران در قرعه کشی مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا که روز 19 مارس 2011 (27 اسفندماه 1389) شرکت کنیم.

وی در ادامه افزود: مراحل آماده سازی تیم فوتسال شهید منصوری قرچک بعد از تعطیلات نوروز از پنجم فروردین ماه 90 آغاز می شود تا تیم با آمادگی کامل در مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا حضور پیدا کند.

"دومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا تیرماه سال آینده در کشور قطر برگزار خواهد شد."

مدیرعامل باشگاه شهید منصوری قرچک با ابراز رضایت از عملکرد کادرفنی این تیم در مسابقات لیگ برتر فوتسال گفت: فصل آینده تیم شهید منصوری با هدایت رضا لک به عنوان سرمربی و همراهی یزدانی (مربی دروازه بان‌ها) و تاجیک (مربی بدنساز) در مسابقات داخلی و خارجی شرکت می کند. این احتمال وجود دارد که یک مربی ایرانی به عنوان دستیار به کادر فنی تیم ما اضافه شود.

منصوری در ادامه از جدایی دو بازیکن تاثیرگذار این تیم خبر داد و گفت: علی رهنما و احمد اسماعیل‌پور به خدمت سربازی اعزام شده‌اند و عملا نمی توانند تیم ما را در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا همراهی کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اسماعیل‌پور و رهنما در فصل گذشته 18 گل برای تیم شهید منصوری به ثمر رسانده‌اند، افزود: تلاش می کنیم در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا این دو بازیکن تاثیرگذار را مجددا به خدمت درآوریم. ما در پیکارهای آسیایی نماینده ایران هستیم و انتظار داریم مانند تیم ملی به تیم شهید منصوری نگاه کنند و اجازه همراهی رهنما و اسماعیل پور را به ما بدهند.

مدیرعامل باشگاه شهید منصوری قرچک در خاتمه تصریح کرد: اگر نتوانیم اسماعیل‌پور و رهنما را به خدمت درآوریم، سعی می کنیم دو یا سه بازیکن ایرانی را جذب کنیم و اگر در این راه هم توفیقی نداشتیم، روی به بازیکنان خارجی خواهیم آورد.

تیم فوتسال شهید منصوری قرچک در یازدهمین دوره مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عنوان قهرمانی را کسب کرد و بدین ترتیب نماینده کشورمان در دومین دوره مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های آسیا شد.