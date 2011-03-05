وزارت آموزش تایلند عدم ممنوعیت حجاب در مدارس تایلندی را مورد تأکید قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانکوک پست، یک گروه 17 نفری از دانش‌آموزان مسلمان مدرسه وات نانچوک ماه اکتبر گذشته از مدیر مدرسه خود خواستند با حجاب آنها مخالفت نکند، آنها همچنین این درخواست را به دفتر کمیسیون آموزش ابتدایی نیز ارسال کردند.

این درحالی است که دفتر کمیسیون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به علت قرار گیری این مدرسه در یک مجتمع معبدی مخالفت کرد، اما گروه "مسلمانان برای صلح" به عنوان نماینده این دانش آموزان درخواست خود را در کمیته امور دینی سلطنتی مطرح کرد و این کمیته ماه پیش از شورای عالی سانگها خواست این موضوع را بررسی کند.

شورای عالی سانگها تصمیم گرفت که ممنوعیت را تغییر ندهد و اظهار داشت که مدارس و سازمانهایی که در مجتمعهای معبدی واقع شده‌اند باید از قوانین معبد پیروی کنند.

این بحث موجب شکل‌گیری بحثهای جدیدی درباره نوع پوشش مدارس و تطابق پوشش دانش آموزان مسلمان براساس اصول دینی خود شده است.

ذکریا سوکجان نماینده گروه "مسلمانان برای صلح" اظهار داشت که دانش‌آموزان مسلمان در استانهای جنوبی این کشور که عمدتاً مسلمان‌نشین هستند می‌توانند از حجاب استفاده کنند حتی اگر مدارس آنها در محوطه معابد واقع شده باشد.

در این میان کمل رادکلی معاون وزیر آموزش تایلند اظهار داشت که این وزارتخانه هیچ سیاستی به منظور ممانعت دانش‌آموزان از پوشش حجاب ندارد. در سال 1997، وزارت آموزش تایلند بخشنامه‌ای در رابطه با پوشش دختران مسلمان دانش آموز صادر کرده است و در این بخشنامه پوشش اسلامی و حجاب دانش آموزان دختر ذکر شده است.

مدیر این مدرسه که با حجاب مخالفت کرده اظهار داشت که تصور نمی‌کرده که این ممنوعیت مشکلی به وجود آورد چرا که این مدرسه دارای دانش‌آموزانی از ادیان مختلف است و اصول و معارف اسلامی در کلاسهای این مدرسه تدریس می‌شود.

در حدود 95 درصد مردم تایلند بودایی هستند. مسلمانان، با حدود 4 درصد جمعیت، بعد از بوداییان بزر‌ترین گروه مذهبی محسوب می‌شود.