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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۴

گزارش علمی تصویری /

تصاویر موبایل انسان نما / تلفن همراهی با پوست انسانی

تصاویر موبایل انسان نما / تلفن همراهی با پوست انسانی

دانشمندان ژاپنی تلفن همراه عجیب و غریبی تولید کرده اند تا کاربران در حین استفاده از آنها با فردی که مخاطب آنها است احساس نزدیکی بیشتری کنند اما ظاهرا صحبت کردن با این موبایلهای انسان نما بیشتر در افراد احساس بیگانگی ایجاد می کند تا نزدیکی!

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان ژاپنی این تلفن همراه عجیب را با هدف پر کردن خلاء ناشی از فاصله افتادن میان انسانها خلق کرده اند. این نمونه آزمایشی به شخصیتهای یک انیمیشن خمیری مشهور شباهت دارد.

این گوشی توسط "تاکاشی میناتو" از موسسه بین المللی مطالعات پیشرفته ارتباطات از راه دور در توکیو به نمایش گذاشته شد. لایه خارجی این تلفن همراه به پوست انسان شباهت دارد و به شیوه ای مشابه با پوست انسان گرم و سرد می شود.

سخنگوی  موسسه بین المللی مطالعات پیشرفته ارتباطات از راه دور معتقد است صحبت کردن با این گوشی مانند این است که فردی که در حال مکالمه با وی به سر می برید را لمس کنید.

این تلفن همراه انسان نما کمی بزرگتر از کف دست انسان است،  بلندگو در سر این آدمک نصب شده و دیود نوری کم قدرتی در قفسه سینه عروسک قرار گرفته است تا زمانی که فرد در حال مکالمه با گوشی تلفن همراه است، چراغ به رنگ آبی و در زمانی که از تلفن استفاده نمی شود به رنگ قرمز می درخشد.

شخصیتهای کارتونی که موبایل انسان نما را با تقلید از آنها ساخته اند

با این همه این تلفن همراه هیچ کلید شماره گیری ندارد و از این رو مشخص نیست چگونه می توان از آن برای برقراری تماس با افراد مختلف استفاده کرد.

بر اساس گزارش دیلی میل، این تلفن همراه توسط تیمی از محققان دانشگاه اوساکا و اوپراتور تلفن همراه DoCoMo ساخته شده است. این محققان امیدوارند با افزودن تصویر و سیستم تشخیص صوت به این تلفن همراه بتوانند طی پنج سال آینده این گوشی را به تولید انبوه برسانند.

کد مطلب 1266985

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