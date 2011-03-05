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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۳

رئیس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح در پاسخ به مهر اعلام کرد: جزئیات طراحی هواپیماهای سبک / آموزش خلبانان هواپیماهای خصوصی

رئیس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح در پاسخ به مهر اعلام کرد: جزئیات طراحی هواپیماهای سبک / آموزش خلبانان هواپیماهای خصوصی

رئیس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح از آغاز طراحی و ساخت طراحی هواپیماهای سبک 6 تا 19 نفره خبر داد و گفت: به منظور ارائه این هواپیماها به افراد 20 مرکز آموزش خلبانی در شهرهای فرودگاهی تاسیس می شود تا در آینده بتوانند صاحب هواپیماهای خصوصی شوند.

منوچهر منطقی در پاسخ به خبرنگار مهر با اشاره به توانمندیهای کشور در حوزه هوایی افزود: در حاضر توانایی ساخت هواپیماهای 2 و 4 نفره را داریم که نمونه هایی از این هواپیما طراحی و ساخته شده است.

وی از طراحی هواپیماهای 6 تا 19 نفره در کشور خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر طراحی سبک هواپیماهای  6 تا 19 نفره را در دستور کار داریم که این پروژه با همکاری بخش خصوصی، دولتی و دانشگاهها اجرایی می شود.
 
رئیس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح با اشاره به برنامه های این سازمان در زمینه همکاری با دانشگاه خاطرنشان کرد: اجرای پروژه های هوایی این سازمان بدون همکاری با دانشگاهها میسر نیست از این رو طبق برنامه ها یک سوم از پروژه هایی که در این زمینه تعریف می شود از سوی دانشگاهها، یک سوم توسط بخش صنعت و یک سوم به طور مشترک اجرایی می شود.
 
وی به توانمندیهای کشور در زمینه تعمیر و نگهداری هواپیماهای بدون سرنشین اشاره کرد و به مهر گفت: در بخش هواپیماهای پهن پیکر قادر به overhaul آنها هستیم. Overhaul شامل اقداماتی برای تعمیر و ارتقای سیستم در هواپیماهای پهن پیکر می شود.
 
منطقی همچنین به بیان اقدامات این سازمان در حوزه خلبانهای هواپیماهای کوچک پرداخت و اضافه کرد: طبق برنامه های پیش بینی شده قرار است 20 مرکز آموزشی در شهرهای فرودگاهی و یا شهرهایی که قابلیت راه اندازی فرودگاه را دارند راه اندازی شود. این مراکز آموزشهای لازم را به متقاضیان ارائه می دهند تا در آینده این افراد بتوانند صاحب هواپیماهای خصوصی شوند.
کد مطلب 1266986

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