آمریکا در دو راهی بحرین/ چالش حمایت از دوستان دیکتاتور برای اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز می نویسد : نحوه برخورد حکومت بحرین با معترضین در روزهای گذشته موجب شده بود تا دیروز جمعه مردم معترض حاضر در خیابان های منامه بصورت یکصدا انقلاب را تنها راه برون رفت کشورشان از وضعیت فعلی بدانند.

اما در این میان موضع آمریکا در مورد خیزش مردم بحرین هنوز مشخص نیست و ممکن است در این یک مورد واشنگتن تمایل چندانی برای حمایت از خواست مردم بحرین نداشته باشد.

به نوشته این روزنامه، بر خلاف مصر که اوباما با حمایت از خواست مردم این کشور از لزوم کنار رفتن مبارک سخن گفت اما کاخ سفید در مورد بحرین از خاندان سلطنتی این کشور حمایت می کند و نهایت کاری که انجام داده آن بوده که از طرح مذاکره حکومت با معترضین حمایت کرده است.

آمریکا ناوگان پنجم خود را در این کشور مستقر کرده و واشنگتن سال گذشته برای سر پا نگهداشتن این رژیم در حدود 200 میلیون دلار به بحرین کمک نظامی کرده بود.

حدود سه هزار وابسته نظامی آمریکایی در بحرین مستقرند. آنها ۳۰ کشتی و ۳۰ هزار دریانورد را هدایت می ‌کنند که در خلیج فارس و دریای سرخ گشت می زنند و بحرین از این نظر برای آمریکا بسیار مهم است.

بر اساس این گزارش، بحرین یکی از مهمترین همپیمانان آمریکا در خلیج فارس محسوب می شود و این در حالی است که معترضین خواستار انحلال حکومت فعلی این کشور و همچنین کاهش اختیارات پادشاه آن هستند.

به نوشته نیویورک تایمز، در منطقه ای که اغلب کشورهای آن توسط پادشاه اداره می شوند از دست دادن بحرین یک معضل بسیار جدی برای آمریکا محسوب می شود زیرا علاوه بر موضوع نفت، اکثریت این کشور را شیعیان تشکیل می دهند و مسلط شدن آنها بر این کشور می تواند در بلندمدت مشکلاتی را برای آمریکا بوجود بیاورد.

این روزنامه در ادامه به نقل از یک کارشناس بحرینی که اشاره ای به نام او نکرده می نویسد: میزان حمایت غرب از خواست های دموکراتیک مردم با رابطه آنها با حاکمان این کشورها نسبت عکس دارد یعنی هرچه رابطه با با حاکمان کشورهای عربی و منافع غرب در این کشورها بیشتر باشد حمایت آنها از خیزش مردم در این کشورها کمتر خواهد بود.