58 هزار خانوار تنکابنی از نعمت گاز بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هژبر جوادی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اداره گاز ناحیه تنکابن دارای سه شهرستان و 9 شهر است که 100درصد شهرها و 108 روستای این ناحیه گازدار هستند.

وی با اشاره به وجود 79 هزار و 119 مشترک در ناحیه تنکابن افزود: 9 هزار و 373 نفر از مشترکین این ناحیه، خانگی، شش درصد تجاری و هفت دهم درصد صنعتی هستند.

جوادی خاطرنشان کرد:35 مصرف ‌کننده عمده صنعتی، هتل، مرغداری و گلخانه در ناحیه تنکابن تحت پوشش هستند که برای آنها 27 ایستگاه نصب شده است.

وی با اشاره به برخورداری بیش از 58 هزارخانوار و 91 هزار واحد مسکونی در ناحیه تنکابن از نعمت گاز طبیعی افزود: تا کنون، 54 هزار و 288 علمک در ناحیه نصب شده است.

رئیس اداره گاز ناحیه تنکابن متراژ شبکه گاز اجرا شده در این ناحیه را هزار و 420 کیلومتر دانست و گفت: 25 ایستگاه‌ تقلیل فشار، تحت پوشش این ناحیه قرار دارند.

جوادی، تعداد ایستگاه حفاظت کاتدی (CPS) ناحیه را 14 ایستگاه عنوان کرد و افزود: گازرسانی به چهار جایگاه سی ان جی در ناحیه تنکابن انجام شده که در آینده نزدیک سه جایگاه دیگر در این ناحیه وارد مدار خواهند شد.

وی در بخش دیگری اظهار داشت: با توجه به حجم بالای اطلاع‌رسانی و اقدامات انجام گرفته در واحد ایمنی(HSE) خوشبختانه در سال‌های 88 و 89 هیچگونه، تلفات درخصوص حوادث مرتبط با گاز در ناحیه تنکابن نداشته ایم.

جوادی با اشاره به اینکه درخصوص هدفمند‌سازی یارانه، فعالیت‌های خوبی در سال جاری صورت گرفت، گفت: مصرف روزانه دو میلیون و 900 هزار مترمکعب گاز طبیعی در سال 88 به روزانه دو میلیون و 200 هزار مترمکعب در سال 89 کاهش یافته است.

رئیس اداره گاز ناحیه تنکابن افزود: چهار هزار و 500 مترمربع زمین جهت ساخت و نصب شش ایستگاه CGS و TBS روستایی به ارزش تقریبی 20 میلیارد ریال،درخصوص فعالیت‌های انجام گرفته است.

شهرستان تنکابن دارای 200 هزار نفر جمعیت است.