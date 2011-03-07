ایستگاه تحقیقاتی محیط زیست؛ نگین سرخ جزیره هرمز

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی قایق تندرو پوست آب را می شکافد و خطی سفید و کف آلود بر بستر سبزآبی دریا به جا می گذارد و از بندرگاه صفوی هرمزگان به قلب دریا می زند، ابتدا تور ماهیگیران جنوبی است که خودنمایی می کند، بعد هوای گرم و مهربانی مردمی است که بر تن دریا نشسته است.

قایق به سمت دریا پیش می رود تا نگین سرخ خلیج فارس از دور نمایان شود. جزیره ای که نام هورمزد خدای آفرینده و پاک ایرانیان را بر خود دارد و سالها در عصر معاصر در چنگال استعمار پرتغالی ها بود ولی بعد از 115 سال در زمان شاه عباس صفوی آزاد شد.

جزیره هرمز که خاک سرخش در برابر آبی دریا و درخشش نور آفتاب، دلپذیر جلوه می کند، مقر ایستگاهی تحقیقاتی برای محیط زیست دریایی ایران و( اخیرا) منطقه راپمی در خلیج فارس است که مقصد نهایی ما برای بازدید و گفتگو با متخصصانی است که در خاک جزیره گونه های دریایی و شکوفایی پلنگتونها را به زیر میکروسکپ تحقیق می برند.

جزیره هرمز با هفت هزار نفر جمعیت و 42 کیلومتر مربع وسعت، 74 نمونه خاک با رنگهای متنوع دارد که خود جلوه ای از نقاشی طبیعت در قلب آبهای نیلگون خلیج فارس است. این جزیره معدن گچ و نمک نیز بوده و اغلب وسعتش تراشه های کوهستانی و ترکیبی از تپه ها و کوهستانهایی است که هزارن سال است سر از آب درآورده و ترکیبی از رنگهای بی نظیر را به نمایش گذاشته است.

هرمز مدتها مقر نظامیان کشور برای دفاع از آبهای سرزمینی و خاک میهن بود اما بعد از جنگ مردم دوباره به جزیره برگشتند و محققان دریایی نیز کار خود را با امکاناتی محدود آغاز کردند تا پایگاه علم و تحقیق بی چراغ نماند.

علیرضا محوری و همسر محققش سکینه دودی در حاشیه جنوبی جزیره و در کرانه ساحلی شگفت انگیز سرگرم بازسازی مرکزی هستند که در سال 54 آغاز به کار کرده بود و بعد از انقلاب فعالیتهایش به دلیل شروع جنگ و مصائب آن متوقف مانده بود.

بعد از سال 67 که جنگ تحمیلی آخرین نفسهایش را می کشید و جزیره استراتژیک هرمز زیر بار باروت و بمب و نقشه های عملیات شانه خالی کرد، فرصتی مجدد برای محققان محیط زیست بود تا تجهیزات تحقیق گونه های دریایی و تغییرات و پایش مستمر آب دریا و مسائلی از این دست را در جزیره مستقر کنند.

سرپرست ایستگاه تحقیقات محیط زیست دریایی جزیره هرمز در اینباره می گوید: سال 74 بعد از وقفه ای طولانی کار ایستگاه آغاز شد و تا امروز توسط دفتر دریایی محیط زیست (معاونت محیط زیست دریایی) مدیریت و پروژه های علمی دانشگاهی را ساماندهی می کند.

علیرضا محوری سرپرست این ایستگاه تحقیقاتی که سالهاست با همسرش کار می کند معتقد است؛ با تمام مشکلات تا سال 91 این مرکز به طور جدی کار خود را آغاز می کند و در برنامه آینده قرار است 10 هکتار زمین به این مرکز اضافه شود اگر چه هرمز منطقه ای کوهستانی است و با محدودیت فضا مواجه است.

دکتر محمد باقر نبوی معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست نیز درباره ایستگاه تحقیقاتی هرمز می گوید: کنوانسیون راپمی که مقر اصلی آن در کویت است 32 سال پیش هشت کشور منطقه خلیج فارس را برای حفاظت بهتر از دریا و گونه های دریایی ترغیب کرد اما بعد از این همه سال به دلیل نقش ایران در منطقه و داشتن سواحل طولانی تلاش شد مرکزی برای تحقیقات در ایران نیز داشته باشند.

وی تاکید می کند که در اجلاس سال 88 در دوحه قطر با رایزنی های فراوان صورت گرفته و علی رغم مخالفت عینی عربهای حاشیه خلیج فارس قرار شد مرکز تحقیقاتی تنوع زیستی منطقه راپمی در اختیار ایران قرار گیرد. البته در منامه بحرین مرکزی نیز وجود دارد که با توجه به اهمیت تحقیقات در مرزهای ایران با این درخواست ما نیز موافقت شد.

نبوی اضافه کرد: درخواست ایجاد مرکز تنوع زیستی در خلیج فارس در مصوبات هیئت دولت نیز گنجانده شد و در آخرین اجلاس کنوانسیون راپمی در جده عربستان بر این تصمیم تاکید شد و علی رغم مخالفت عربها این مصوبه آنجا هم به تصویب رسید و قرار شد 70 درصد آورد از جمهوری اسلامی ایران باشد و 30 درصد نیز راپمی و کشورهای منطقه و امیدواریم با 10 میلیارد اعتبار و کمک راپمی بتوانیم اولین مرکز تحقیقاتی تنوع زیستی منطقه را راه اندازی کنیم.

به گفته نبوی، این مرکز که بر روی بلومهای جلبکی و تغییرات پلنگتونی به طور مشخص و با امکانات حداقلی کار کرده است دو سال پیش بعد از وقوع طوفان گونو و مشکلات زیادی که برای آبهای ما بوجود آمد توانست این گونه را به عنوان اولین مرکز در خاورمیانه شناسایی و معرفی کند.

این مرکز که در حال پوست اندازی است و تجهیزات آن آرام آرام در حال نصب و راه اندازی است در سه سال اخیر روزانه سه بار آب دریا را پایش می کند و تغییرات لحظه به لحظه پلنگتونی را کنترل و به مرکز دریایی سازمان محیط زیست گزارش می کند.

دو ایستگاه پایش در شمال و جنوب جزیره مستقر است و در کل منطقه حاشیه خلیج فارس و دریای عمان با همت تیمی ایرانی کار پایش انجام می شود ولی به نظر می رسد این تلاش محققان ایرانی نیازمند تجهیزات بیشتر و مدرن تر و همین طور توجه جدی هیئت وزیران دولت است.

نبوی در این باره امیدوار است که تا سال 1391-92 و در قالب طرح توسعه پنج ساله کشور کمکهای لازم به این مرکز منطقه ای صورت گیرد تا حرکت علمی و تحقیقاتی در کشور ما رنگ تازه تری به خود بگیرد و محیط زیست دریا به شکل کارامد و به روز تری بتواند کار پایش و اندازه گیری تغییرات دریایی را دنبال کند.

نبوی می گوید: این مرکز در آینده مکانی برای تحقیقات موجودات میکروسکپی و حتی مگافنی(بزرگ جثه) دریا است و پیش بینی می شود با اختصاص 12 میلیارد تومان که بخشی از آن اعتبارات معاونت دریایی و بخشی از اعتبارات استانی و درخواست کمک از ریاست جمهوری است این منطقه شکوفا شود.

جزیره هرمز که منطقه ای دلپذیر و رنگ رنگ است بیش از آنکه اهمیت دریایی داشته باشد زیستگاهی برای گونه های جانوری مثل جبیر و پرندگان شکاری است. با این حال انواع گونه های آبزی و کنار آبزی مهاجر و بومی در حاشیه سواحل دیده می شوندکه نیازمند توجه جدی تر هستند.

گونه های دریایی که در اطراف جزیره هرمز دیده می شوند، شامل پستاندران دریایی و گونه های عظیم مثل نهنگهای گوژپشت و همین طور آبسنگهای مرجانی به عنوان مهمترین اکوسیستمهای دریایی هستند که در اطراف جزیره به وفور دیده می شوند.

با این حال این جزیره به عنوان مرکزی تحقیقاتی نیازمند اسکله های مجهز و شناورهای استاندارد برای عملیاتهای تحقیقاتی است و همین طور نیازمند نیروی انسانی کارامد و پرسنل مجرب و همین طور خدمات گسترده برای آغاز فعالیتی علمی و دانشگاهی است که در نهایت به عزمی ملی و حیثیتی در مقابل کشورهای منطقه نیاز دارد.

سکینه دودی کارشناسی که به همراه همسرش در این مرکز سالهاست فعالیت می کنند معتقد است: با تجهیز این مرکز غیر از ساماندهی پروژه های دانشگاهی بر روی نرم تنان جزری مدی، ماکروفونها، فیتوپلنگتنها، ژئو فونها و دیگر گونه های زیستی دریایی می توان کار علمی جدی کرد.

وی تاکید می کند در حال حاضر بر روی لاکپشتهای خلیج فارس تحقیقات و پایشهایی در حال انجام است ولی نیاز به کار تخصصی دارد و همه این مسائل به این بر می گردد که چقدر در این مرکز می توانیم با امکانات جوابگو باشیم و به عقیده من نیازمند توجه کلان و حیثیتی در منطقه از سوی دولت هستیم.

خانم دودی به این نکته نیز اشاره می کند که این مرکز بعد از پدیده هولناک کشند قرمز در دو سال پیش تنها مرکزی بود که با همین امکانات محدود توانست این گونه پلنگتونی را شناسایی و هشدار دهد ولی به هر حال آلودگی های خلیج فارس و تنوع زیستی آن می تواند بهانه ای برای توجه جدی به این مرکز علمی تحقیقاتی باشد.

در همین رابطه امید صدیقی مدیرکل دفتر اکوبیولوژی دریایی به واکنش تعجب برا نگیز اعضا راپمی بعد از ارئه گزارش مرکز تحقیقات دریایی محیط زیست هرمز اشاره می کند و می گوید: در بحث اندازه گیری تراکم کشند سرخ نمونه برداری دقیق (ککلودینیوم) تحسین برانگیز بود و یک متخصص دریایی به نام اندرسون که آمریکایی هم بود اطلاعات ارائه شده را بی نظیر توصیف کرد.

وی اظهار داشت: بازسازی این مرکز و تجهیز آن به امکانات روز و تامین نیروی انسانی با لحاظ کردن استهلاک بالا به سبب وضعیت آب و هوایی می تواند ما را در عرصه مدیریت محیط زیست دریایی و تحقیقات محیط زیست دریا در حوزه علم و عمل کمک کند.

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گزارش از جواد حیدریان