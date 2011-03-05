تصاویر حاصل 3 سال صبوری یک عکاس/ ثبت ردپای ستاره ها بر فراز اورست

به گزارش خبرگزاری مهر، "آنتون ژانکووی" عکاسی است که برای ثبت تصاویری از مسیر حرکت ستاره ها بر فراز قله اورست سه سال زمان صرف کرده است.

این عکاس 23 ساله به اندازه ای بر حضور مداومش در موقعیت عکاسی در اورست مصمم بود که برای غلبه بر سرمای شدید منطقه از تمرینهای تمرکز و مدیتیش استفاده می کرد.

پس از گذشت سه سال از این پروژه عکاسی، وی در نهایت توانست مجموعه ای از مسیرهای شگفت انگیز ستاره ای را بر فراز اورست به ثبت برساند.

در تصاویری که ثبت هر یک ساعتها زمان صرف کرده است می توان قله های مشهور "آناپورنا" جنوبی و "هیونچولی" را مشاهده کرد. این عکاس اوکراینی می گوید به عکاسی عشق می ورزد، به ویژه به عکاسی از طبیعت زیرا می تواند برای ساعتها در طبیعت اطراف نگاه کند. اما از آنجایی که ثبت رد ستاره ها به سرعت بسیار پایین شاتر نیاز دارد، برای این نوع از عکاسی باید بسیار صبور بود.

بر اساس گزارش دیلی میل، وی در این سه سال آموخته است که چگونه با تمرکز بر سرمای شدید کوهستانی غلبه کند. این عکاس برای ثبت تصویر رد ستاره ها طی سه سال گذشته 6 ماه از هر سال را در نپال زندگی کرده است.