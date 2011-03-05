ایلام مهد مقاومت و پایداری و سرزمین سلحشوری است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح شنبه در محل استانداری ایلام در جمع خبرنگاران گفت: سربلندی ایران اسلامی مرهون رشادتها و جانبازیهای شهداست و ما وظیفه داریم علاوه بر پاسداشت یادشهدا، تکریم خانواده معظم آنان نیز در دستور کار قرار دهیم.
وی ادامه داد: سرکشی از خانواده معظم شاهد و بررسی مشکلات و نواقص احتمالی در اولویت کاری مسئولان باید قرار گیرد.
این مسئول اضافه کرد: شهدا با نثار جان خود از کیان ایران اسلامی دفاع کرده و لحظهای در این کار مقدس کوتاهی نکردند.
اعلایی تصریح کرد: باید فرهنگ شهادت و ایثارگری در جامعه ایران اسلامی همچنان استمرار داشته باشد تا تمام توطئههای دشمنان خنثی شود.
استاندار ایلام گفت: تا زمانی که فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ایران اسلامی حاکم است هیچ تجاوزگری جرات چشمدوزی به نظام مقدس جمهوری اسلامی را ندارد.
وی ادامه داد: مردم این دیار در طول دوران دفاع مقدس با رشادتها و ایثارگریهای خود این مهم را به جهانیان به اثبات رساندهاند که همواره مدافع اسلام و انقلاب هستند.
این مسئول اضافه کرد: اکنون نویت ماست که از این ارزشها که از دستاوردهای انقلاب اسلامی است حفاظت و پاسداری کنیم.
استان ایلام در مجموع دو هزار و 600 شهید را در طول دوران دفاع مقدس تقدیم اسلام و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی کرده است.
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