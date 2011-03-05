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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۱

ایلام مهد مقاومت و پایداری و سرزمین سلحشوری است

ایلام مهد مقاومت و پایداری و سرزمین سلحشوری است

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: ایلام مهد مقاومت و پایداری و سرزمین صلابت و سلحشوری است و رزمندگان این دیار در دوران دفاع مقدس مانند ستارگانی درخشان در آسمان معنویت نورافشانی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح شنبه در محل استانداری ایلام در جمع خبرنگاران گفت: سربلندی ایران اسلامی مرهون رشادت‌ها و جانبازی‌های شهداست و ما وظیفه داریم علاوه بر پاسداشت یادشهدا، تکریم خانواده معظم آنان نیز در دستور کار قرار دهیم.

وی ادامه داد: سرکشی از خانواده معظم شاهد و بررسی مشکلات و نواقص احتمالی در اولویت کاری مسئولان باید قرار گیرد.

این مسئول اضافه کرد: شهدا با نثار جان خود از کیان ایران اسلامی دفاع کرده و لحظه‌ای در این کار مقدس کوتاهی نکردند.

اعلایی تصریح کرد: باید فرهنگ شهادت و ایثارگری در جامعه ایران اسلامی همچنان استمرار داشته باشد تا تمام توطئه‌های دشمنان خنثی شود.

استاندار ایلام گفت: تا زمانی که فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ایران اسلامی حاکم است هیچ تجاوزگری جرات چشم‌دوزی به نظام مقدس جمهوری اسلامی را ندارد.

وی ادامه داد: مردم این دیار در طول دوران دفاع مقدس با رشادت‌ها و ایثارگری‌های خود این مهم را به جهانیان به اثبات رسانده‌اند که همواره مدافع اسلام و انقلاب هستند.

این مسئول اضافه کرد: اکنون نویت ماست که از این ارزش‌ها که از دستاوردهای انقلاب اسلامی است حفاظت و پاسداری کنیم.

استان ایلام در مجموع دو هزار و 600 شهید را در طول دوران دفاع مقدس تقدیم اسلام و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی کرده است.

کد مطلب 1266995

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