ایلام مهد مقاومت و پایداری و سرزمین سلحشوری است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح شنبه در محل استانداری ایلام در جمع خبرنگاران گفت: سربلندی ایران اسلامی مرهون رشادت‌ها و جانبازی‌های شهداست و ما وظیفه داریم علاوه بر پاسداشت یادشهدا، تکریم خانواده معظم آنان نیز در دستور کار قرار دهیم .

وی ادامه داد: سرکشی از خانواده معظم شاهد و بررسی مشکلات و نواقص احتمالی در اولویت کاری مسئولان باید قرار گیرد .

این مسئول اضافه کرد: شهدا با نثار جان خود از کیان ایران اسلامی دفاع کرده و لحظه‌ای در این کار مقدس کوتاهی نکردند .

اعلایی تصریح کرد: باید فرهنگ شهادت و ایثارگری در جامعه ایران اسلامی همچنان استمرار داشته باشد تا تمام توطئه‌های دشمنان خنثی شود .

استاندار ایلام گفت: تا زمانی که فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ایران اسلامی حاکم است هیچ تجاوزگری جرات چشم‌دوزی به نظام مقدس جمهوری اسلامی را ندارد .

وی ادامه داد: مردم این دیار در طول دوران دفاع مقدس با رشادت‌ها و ایثارگری‌های خود این مهم را به جهانیان به اثبات رسانده‌اند که همواره مدافع اسلام و انقلاب هستند .

این مسئول اضافه کرد: اکنون نویت ماست که از این ارزش‌ها که از دستاوردهای انقلاب اسلامی است حفاظت و پاسداری کنیم .