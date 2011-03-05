تظاهرات دانش آموزان اردنی برای سرنگونی مدیر مدرسه!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السبیل اردن، قریب به 600 دانش آموز مدرسه راهنمایی "صویلح" (شمال امان) اخیرا در تظاهراتی که در محوطه حیاط مدرسه انجام شد خواستار سرنگونی مدیر مدرسه شدند.

دانش آموزان این مدرسه از بازگشت به سر کلاسها درس سر باز زدند و در محوطه حیاط تجمع کردند. در این تظاهرات دانش آموزان شعارهایی با مضمون "ما خواستار کناره گیری مدیریت هستیم!" (الشعب یرید اسقاط الاداره) سر دادند.



تظاهرات دانش آموزان در محوطه حیاط مدرسه (اردن)

دانش آموزان این مدرسه در اردن تهدید کردند در صورتی که مدیرت مدرسه به خواسته هایشان توجهی نکند، هرگز بر سر کلاس حاضر نمی شوند.

این تظاهرات جنجالی در ادامه با دخالت معاونت آموزشی مدرسه صویلح و حضور وی در بین تجمع کنندگان پایان یافت. "عمر المساعفه" با حضور در بین دانش آموزان به آنان وعده داد که مطالبات آنها طی هفته آتی محقق می شود.

در این تظاهرات که در اعتراض به کتک خوردن یکی از معلمان در مراسم صبحگاهی انجام شد معلمان نیز در کنار دانش آموزان حضور داشتند.

تظاهرات کنندگان در محوطه حیاط مدرسه در حین اعتراضات خود شعارهای انقلابی سر داده و خوستار کناره گیری مدیریت و تمام کسانی شدند که به شعار تعلیم و تربیت در اردن احترام نمی گذارند.