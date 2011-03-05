راه اندازی سامانه ثبت گردهمائی های علمی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در این سامانه، فرآیند ارسال بدین صورت است که، ابتدا کاربران سامانه (برگزارکنندگان گردهمائی ها)، برای عضویت در سامانه در خواست خود را ارسال می کنند، سپس برای هر کاربر، نام کاربری و رمز عبور اختصاصی تولید می شود و کاربر می تواند با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود، وارد صفحه اختصاصی شود. برای کاربر این امکان وجود دارد تا در صفحه اختصاصی خود، گردهمائی های برگزار شده را ثبت و سپس مقالات ارائه شده در آن گردهمائی را ثبت کند.

در صفحه نخست، کاربر می تواند، برای ثبت مشخصات یک گردهمائی، اطلاعاتی نظیر،عنوان گردهمائی، موضوع گردهمائی، مشخصات برگزار کننده، محل گردهمائی، تاریخ گردهمائی و . . . را ثبت کند سپس در مراحل بعد، پس از ثبت اطلاعات گردهمائی، کاربر بایستی اطلاعات مقاله های مربوط به آن گردهمائی را یکی یکی وارد کند.

در ابتدا برای گردهمائی ثبت شده یک کد انحصاری تولید می شود و در مراحل ثبت مقالات، سیستم با توجه به تعداد مقالات وارد شده در مرحله اول، به صورت خودکار، شماره مقاله ای را که کاربر بایستی وارد کند را، تولید و برای آن یک کد انحصاری مشخص و به کاربر اجازه می دهد تا برای آن مقاله، اطلاعاتی شامل عنوان مقاله، عنوان به زبان دیگر، فایل تمام متن مقاله، نوع ارائه، زبان ارائه، مشخصات نویسندگان، چکیده ها، کلید واژه ها، نمایه موضوعی، منابع و . . . را وارد کند.

با ثبت مقالات ارائه شده گردهمائی ها در این سامانه، می توان اشاعه منابع اطلاعاتی علمی، پژوهشی را بهتر، سریعتر و دقیق تر کرد.

