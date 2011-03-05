کنارگذر شهر فامنین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سیدحسن موسوی صبح شنبه در کارگروه مسکن و شهرسازی استان همدان افزود: طرحی که برای کنارگذر فامنین ارائه می‌شود باید کارشناسانه بوده و تداخلی با مجموعه توسعه شهری نداشته باشد.

موسوی با بیان اینکه کنارگذر فامنین از مطالبات مردم و مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان همدان است، اظهار داشت: ارائه این طرح باید کارایی بیشتری در زمینه اقتصادی و فنی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه فامنین شهرستان تازه تاسیسی است باید مراحل توسعه و پیشرفت خود را با شتاب بیشتری طی می‌کند.

معاون عمرانی استاندار همدان با اشاره به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد فامنین خاطرنشان کرد: از آنجایی که این طرح تأثیر بسزایی در توسعه و پیشرفت فامنین دارد باید در طرح تفصیلی توسعه و عمران این شهرستان تمامی جوانب به ویژه فضای ویژه گردشگری در آن به خوبی تعریف شود.

سیدحسن موسوی با اشاره به اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مختلف در استان همدان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی به ویژه سازمان‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی نباید قبل از اینکه کاربری‌ها و محل استقرار واحدها مشخص شود مجوز احداث صادر کنند چرا که این امر مشکلات بسیاری از جمله اتلاف وقت را به همراه دارد.

وی ادامه داد: در مواردی دیده شده که بعضی مدیران پس از کلنگ زنی یک طرح، مراحل کسب مجوز استقرار را طی می کنند که باید از ادامه این روند جلوگیری شود.

موسوی همچنین تاکید کرد: ایجاد مراکز گردشگری و توریستی در ورودی های شهر فامنین ضروری است.