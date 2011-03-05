همایش الگوی معماری ایرانی - اسلامی در همدان برگزار می شود

سیدحسن موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: توجه به فرهنگ معماری ایرانی و اسلامی در ساخت و سازها از اهداف مهم برگزاری این همایش است.

موسوی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت فرهنگ ایرانی اسلامی اضافه کرد: همدان در برگزاری همایش بررسی الگوی معماری ایرانی- اسلامی در کشور پیش‌قدم شد.

سیدحسن موسوی برگزار کنندگان همایش را استانداری، دانشگاه‌های استان، شهرداری همدان، سازمان مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی استان همدان اعلام کرد و یادآور شد: مرحله اول همایش با حضور اساتید، کارشناسان، مهندسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مرحله دوم به صورت ملی با حضور اساتید و کارشناسان داخل کشور و کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه این همایش در دو مرحله برگزار خواهد شد، اظهار داشت: فعالیت دبیرخانه برگزاری همایش پس از مرحله اول شروع خواهد شد و مسئول دبیرخانه، دانشگاه بوعلی‌سینا خواهد بود.

وی اضافه کرد: مقالات، سخنرانی‌ها و کارگاه‌هایی که در خصوص شهرسازی و معماری در این همایش ارائه خواهد شد، در ارتباط با فرهنگ اسلامی و آداب و رسوم ایرانی است که از فن‌آوری‌های نوین نیز بهره گرفته شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه هر نوع ساختمانی اعم از اداری، مسکونی، گردشگری و تجاری که در استان همدان ساخته می‌شود در عین لحاظ کردن فن‌آوری مدرن باید فرهنگ معماری ایرانی اسلامی نیز در آن لحاظ شود، گفت: نباید در ساخت و سازها از فرهنگ غربی استفاده کرد.

موسوی گفت: فرهنگ ایرانی فرهنگی غنی است و باید با حفظ این فرهنگ در کنار فرهنگ اسلامی در راستای رشد و بالندگی کشور گام برداشت.

معاون عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه همایش بررسی الگوی معماری ایرانی نتایج بسیار خوبی را برای استان به همراه خواهد داشت، اظهار داشت: خروجی‌های این همایش در کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی مربوطه پس از تصویب به صورت عملی و کاربردی استفاده خواهد شد.

وی با بیان اینکه همایش استانی بررسی الگوی معماری ایرانی- اسلامی مقدمه‌ای برای همایش ملی خواهد بود، یادآور شد: رسانه‌ها و مطبوعات در زمینه ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی نقش بسزایی دارند و می‌توانند در امر اطلاع‌رسانی این همایش نقش اساسی را ایفا کنند.