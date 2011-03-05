وضعیت دانشگاه فرهنگیان/ آموزش و پرورش ملزم به رعایت قوانین دانشگاهی

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش از این با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر بود دانشگاه فرهنگیان زیر نظر وزارت علوم راه اندازی شود اما در جلسه اخیر شورا مصوب شد که وزارت آموزش و پرورش متولی تأسیس این دانشگاه باشد.

وی اظهار داشت: البته این دانشگاه نیز مانند سایر دانشگاهها باید مطابق مقررات وزارت علوم فعالیت کند و در خصوص مسائل مربوط به هیئت علمی و سایر موارد تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم خواهد بود.



معاون شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: زیر نظر آموزش و پرورش قرار گرفتن به مفهوم خروج از مقررات دانشگاهی نیست و وزارت آموزش و پرورش نیز در خصوص این دانشگاه ملزم به رعایت مقررات مانند سایر دانشگاهها است.



وی افزود: دانشگاه فرهنگیان با هدف ارتقای سطح علمی، آموزشی و پژوهشی فرهنگیان آموزش و پرورش و معلمان و ساماندهی آموزش عالی در حوزه آموزش و پرورش راه اندازی می شود.