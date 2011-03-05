9 واحد تولیدی گلستان توانمندسازی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت اله نورورزی صبح شنبه در حاشیه جلسه کمیته مشاوره واحدهای صنعتی استان افزود: این واحدها شامل، شرکت صنایع غذایی داتیس گلستان، شرکت مسافربری صفا سیر، شرکت تعاونی مرغ گوشتی منصور گنبد و مرغداری گوشتی 20هزار قطعه ای پرنیان بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین مشکلات دامداری حاجی عرازی، شرکت تولیدی نایلون و نایلکس ثمر گرگان، شرکت گلستان آوای گنبد، شرکت نخ وطناب مظفری و جایگاه پمپ بنزین محمدی نیز بررسی شد.

وی خاطرنشان کرد: مشکلان این واحدها مطرح و پس از بحث و تبادل نظر توسط اعضای جلسه تصمیمات لازم از جمله مساعدت و همکاری دستگاه های اجرایی و بانک های عامل استان در مباحث مربوط به تقسیط و استمهال بدهی های معوقه و نیز تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز و همچنین ضرورت تقویت شاخه های مدیریتی واحدهای مذکور به منظور برون رفت از مشکلات مطروحه اتخاذ و جهت اجرا و پیگیری به مجریان طرح ها، دستگاه های اجرایی و بانک های عامل استان ابلاغ شد.

نوروزی بیان داشت: جلسات کمیته مشاوره و توانمند سازی استان با هدف حل مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی استان و به منظور کمک در جهت حفظ، پایداری و توسعه این قبیل بنگاه های اقتصادی و در نتیجه تثبیت و یا افزایش وضعیت اشتغال موجود در آنها تشکیل می شود.