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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۱

طی حکمی از سوی نجار؛

افشار قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی شد

افشار قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی شد

وزیر کشور با صدور حکمی علیرضا افشار را به عنوان قائم مقام وزیر در امور اجتماعی و فرهنگی و رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت کشور منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر متن کامل حکم انتصاب علیرضا افشار به عنوان قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی و رئیس مرکز به شرح زیر است:

"جناب آقای علیرضا افشار

با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان " قائم مقام وزیر در امور اجتماعی و فرهنگی و رئیس مرکز" منصوب می نمایم.

بررسی و شناسایی مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی ، راه اندازی و پیگیری امور مربوط به ستاد صیانت از حقوق شهروندی ،تشکیل منظم و مستمر جلسات شورای اجتماعی کشور، ضابطه و قانونمند نمودن فعالیت سازمان های مردم نهاد، فراهم آوردن زمینه و بستر مشارکت اجتماعی و فرهنگی و توجه و عنایت ویژه به امور و مسایل جوانان از اهم وظایفی است که امید است فعالانه و مجدانه در جهت نیل به آن تلاش و اهتمام فرمائید.

انتظار دارد با استعانت از درگاه ایزد منان و در راستای سیاست ها و برنامه های دولت عدالت محور و خدمت گزار و از طریق برنامه ریزی دقیق و مناسب نسبت به تحقق آن تلاش و کوشش نمائید".
 
مصطفی محمد نجار
وزیر کشور
 
کد مطلب 1267008

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