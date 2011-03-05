افشار قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر متن کامل حکم انتصاب علیرضا افشار به عنوان قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی و رئیس مرکز به شرح زیر است:

"جناب آقای علیرضا افشار



با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان " قائم مقام وزیر در امور اجتماعی و فرهنگی و رئیس مرکز" منصوب می نمایم.



بررسی و شناسایی مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی ، راه اندازی و پیگیری امور مربوط به ستاد صیانت از حقوق شهروندی ،تشکیل منظم و مستمر جلسات شورای اجتماعی کشور، ضابطه و قانونمند نمودن فعالیت سازمان های مردم نهاد، فراهم آوردن زمینه و بستر مشارکت اجتماعی و فرهنگی و توجه و عنایت ویژه به امور و مسایل جوانان از اهم وظایفی است که امید است فعالانه و مجدانه در جهت نیل به آن تلاش و اهتمام فرمائید.



انتظار دارد با استعانت از درگاه ایزد منان و در راستای سیاست ها و برنامه های دولت عدالت محور و خدمت گزار و از طریق برنامه ریزی دقیق و مناسب نسبت به تحقق آن تلاش و کوشش نمائید".

مصطفی محمد نجار

وزیر کشور

