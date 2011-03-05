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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نابینایی رهگذران جدی ترین آسیب چهارشنبه آخر سال

نابینایی رهگذران جدی ترین آسیب چهارشنبه آخر سال

رئیس بیمارستان چشم پزشکی فارابی از آسیبهای چشمی به عنوان جدی ترین آسیب حوادث شب چهارشنبه آخر سال نام برد و گفت: این قبیل افراد معمولا 60 تا 70درصد بینایی خود را از دست می دهند.

دکتر محمود جباروند در گفتگو با خبرنگار مهر به آمار آسیب دیدگان چشمی در چهارشنبه آخر سال گذشته اشاره کرد و افزود: در اثر حوادث چهارشنبه سوری بیش از 100 نفر مراجعه کننده داشتیم که 20 نفر آنان نیازمند عمل جراحی از ناحیه چشم بودند.

این جراح چشم با بیان اینکه 50 تا 60 درصد آسیب دیدگان این شب را راهگذران و تماشاچیان تشکیل می دادند، گفت: بیشتر آسیبها یا ناشی از حرارت آتش بوده و یا ترکشهای مواد محترقه ای بوده که استفاده شده است.

جباروند از آسیبهای چشمی به عنوان جدی ترین آسیب در چهارشنبه آخر سال نام برد و افزود: موج انفجار در چشم می تواند باعث پارگی بافتهای داخلی و خونریزی چشم شود.

رئیس بیماران فارابی با تاکید بر اینکه در آسیبهای چشمی درصدی از بینایی فرد آسیب دیده از دست می رود، ادامه داد: حتی اگر بهترین ترمیم ها و جراحیها نیز بر روی چشم صورت بگیرد باز هم 60 تا 70 درصد بینایی از دست می رود.

وی از نوجوانان و جوانان به عنوان بیشترین افراد آسیب دیده در حوادث چهارشنبه آخر سال نام برد و افزود: 7 درصد آسیب دیدگان این قبیل حوادث معمولا افراد مسن هستند که در حال عبور بوده اند.

کد مطلب 1267009

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