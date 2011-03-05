زمان برگزاری جشنواره مطبوعات همدان تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بنا به اظهارات دبیر جشنواره مطبوعات استان همدان، جشنواره مطبوعات همدان امسال مقرر بود در پانزدهم اسفند ماه با حضور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد برگزار شود که این بار نیز عملی نشد.

پیش از این در چندین نوبت شامل اواخر بهمن ماه، چهارم اسفند ماه و 15 اسفندماه برای برگزاری این جشنواره عنوان شده بود.

مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در این خصوص اظهار داشت: زمان و مکان برگزاری جشنواره مطبوعات استان همدان که با رویکرد ارزشمند و نگاه ویژه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود، به زودی اعلام خواهد شد.

حبیب شهنوازیان گفت: در ارزیابی جایزه و شناخت تلاشگران عرصه مطبوعات و به منظور تجلیل و ارج گذاری به خادمان حوزه مطبوعات استان همدان، جشنواره مطبوعات به شکلی نو برگزار می شود.

شهنوازیان افزود: با توجه به اهمیت این رخداد در استان، با برنامه‌ریزی دقیق و در خور شأن مطبوعات همدان، جشنواره مطبوعات با روش و جایزه‌ جدید تعریف شده در اسفندماه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: جشنواره مطبوعاتی فرصتی است برای بررسی کیفی آثار اهالی رسانه در استان تا در سایه رقابت شاهد افزایش سطح محتوایی رسانه‌ها باشیم.

وی با اشاره به اهداف جشنواره مطبوعات اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف جشنواره مطبوعات ارتقا فعالیت‌های رسانه‌ای است که امیدواریم با هر چه بهتر برگزار شدن جشنواره شاهد ارتقا چشمگیر رسانه‌ای نیز باشیم.

دبیر جشنواره مطبوعات استان همدان نیز اظهار داشت: در این جشنواره 410 اثر برگزیده از 160 نفر در بخش اصلی جشنواره پذیرفته شده و کسانی که بیش از سه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده بودند، از ارزیابی آن‌ها جلوگیری شد.

مهرداد حمزه با بیان اینکه در بخش ویژه جشنواره 230 اثر پذیرفته شده است، افزود: بیشترین آثار ارسالی در بخش اصلی جشنواره مربوط به گزارش خبری و موضوعی بوده است به طوری که 122 اثر از 47 نفر پذیرفته شده است.

وی اظهار داشت: هیئت داوران این جشنواره متشکل از حسین قندی استاد و مدرس روزنامه‌نگاری در دانشگاه و فریدون صدیقی و محسن افشاری از روزنامه‌نگاران با سابقه کشور است.

حمزه خاطرنشان کرد: بخش‌های اصلی آثار خبر، گزارش خبری و موضوعی، مصاحبه، مقاله‌های مطبوعاتی، تیتر، عکس خبری، طراحی و صفحه‌آرایی را شامل می‌شد که در هر بخش سه اثر برگزیده شده است.

وی اظهار داشت: تکنیک، خلاقیت، نوآوری، رعایت اصول حرفه‌ای، سبک نگارش، ویرایش صحیح و رعایت اصول نوشتاری، اهمیت موضوع، ثبت وقایع مهم خبری استان و جذابیت و تازگی از ‌جمله موارد تأثیر‌گذار در داوری‌ها بوده است.