دانشگاه هنر اسلامی تبریز بدون کنکور دانشجوی دکتری می پذیرد

محمدعلی کی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پذیرش حداقل سه دانشجوی نمونه دکتری برای سه رشته در سال تحصیلی آینده دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تاکید کرد: دانشگاه نمی تواند در پذیرش دانشجویان استعداد درخشان سلیقه ای عمل کند، زیرا این عده از متقاضیان بر اساس ضوابط وزارت علوم معرفی می شوند.

رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز در این باره افزود: درصورتیکه وزارت علوم، یک عده از داوطلبان نمونه را به دانشگاه ها معرفی کند نمی توان نسبت به پذیرش آنان "نه" گفت، اما اگر مجبور باشیم از میان برخی معرفی شدگان نمونه، دست به انتخاب بزنیم و بر اساس ظرفیتی که هر دانشگاه دارد اقدام کنیم، باید از داوطلبان مصاحبه به عمل آید.

وی ادامه داد: برخی دانشجویان که خارج از ظرفیت آزمون متمرکز دانشگاه ها وارد مقطع دکتری می شوند دانشجویان استعداد درخشانی هستند که از طریق تشکیل کمیته علمی در دانشگاه پذیرش می شوند.



رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز در ارتباط با اعضای تشکیل دهنده این کمیته گفت: رئیس دانشکده مربوطه، یک عضو هیئت علمی از رشته امتحانی و مدیرگروه آموزش از اعضای احتمالی تشکیل دهنده این کمیته هستند که از داوطبان بر اساس برخی مباحث علمی مصاحبه به عمل می آورند.

وی در ارتباط با نمره ای که از شیوه پذیرش نهایی داوطلبان استعداد درخشان دکتری به دست می آید، گفت: هر مصاحبه کننده به داوطلب تک نمره می دهد و از نمره ای که دیگر عضو کمیته به داوطلب می دهد اطلاع ندارد، پس از پایان مصاحبه این نمره ها جمع و نمره نهایی ملاک انتخاب پذیرش دانشجوی نمونه دکتری محسوب می شود.

کی نژاد تاکید کرد: با این حال، بعد از پذیرش، دانشگاه ها مسئول هستند به شکایت های داوطلبانی که بنا به هر دلیل پذیرش نمی شوند، پاسخگور باشند.

رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز گفت: رشته های معماری اسلامی و شهرسازی اسلامی در مقطع دکتری دانشگاه هنر اسلامی تبریز ارائه می شوند.

وی خاطرنشان کرد: به احتمال زیاد رشته هنر اسلامی نیز در مقطع دکتری برای سال آینده دانشجوی دکتری می گیرد. در این باره باید گفت برخی استادان این رشته هم اکنون برای گذراندن فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور سفر کرده اند و در صورت بازگشت آنان تا پایان شهریور 90 این رشته ارائه می شود.