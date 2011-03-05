به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله جعفری کارگردان و دراماتورژ این اثر به همراه گروه نمایش در این نشست پاسخگوی پرسش‌های اصحاب رسانه هستند. نشست رسانه‌ای این نمایش یکشنبه ‌15 اسفند ساعت 11 در تالار سایه برگزار می‌شود.

نمایش "تماشاچی محکوم به اعدام" هر روز به جز شنبه‌ها ساعت 20 در تالار سایه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود. این نمایش نوشته ماتئی ویسنی یک، درباره دادگاهی است که درآن به مسلخ رفتن عدالت و لگدمال شدن ارزش ها وقوانین به نمایش درمی آید.

فرزین صابونی، سیروس همتی، الهام کردا، مجید رحمتی، نازگل نادریان، هدا ناصح، طوفان مهردادیان، امیر جنانی، رضا بهرامی، شیرین اسماعیلی و آیدا صادقی بازیگران این نمایش هستند.