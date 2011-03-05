شرکت هنرمندان ایلامی در جشنواره صنایع دستی با مضامین قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: هنرمندان ایلامی آثار فرهنگی خود را با موضوع "به تصویر کشیدن مضامین قرآنی"به این جشنواره ارسال کردند.



حمید بختیاری افزود: پنج نفر از هنرمندان استان در رشته‌های منبت چوب، معرق و گلیم نقش برجسته در مرحله نخست داوری نخستین جشنواره ملی صنایع دستی با مضامین قرآنی استان یزد پذیرفته شدند.



وی خاطرنشان کرد: بخشهای مختلف این جشنواره شامل قلمزنی، سفال، منبت، تابلو فرش و معرق است که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار شده است.



این مسئول یادآور شد: بنابر نظر هیئت داوران و به تشخیص دبیرخانه از میان بهترین آثار، چند اثر خریداری می‌شود و به نفرات اول لوح افتخار، تندیس جشنواره و جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.