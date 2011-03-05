شرکت هنرمندان ایلامی در جشنواره صنایع دستی با مضامین قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: هنرمندان ایلامی آثار فرهنگی خود را با موضوع "به تصویر کشیدن مضامین قرآنی"به این جشنواره ارسال کردند.
حمید بختیاری افزود: پنج نفر از هنرمندان استان در رشتههای منبت چوب، معرق و گلیم نقش برجسته در مرحله نخست داوری نخستین جشنواره ملی صنایع دستی با مضامین قرآنی استان یزد پذیرفته شدند.
وی خاطرنشان کرد: بخشهای مختلف این جشنواره شامل قلمزنی، سفال، منبت، تابلو فرش و معرق است که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار شده است.
این مسئول یادآور شد: بنابر نظر هیئت داوران و به تشخیص دبیرخانه از میان بهترین آثار، چند اثر خریداری میشود و به نفرات اول لوح افتخار، تندیس جشنواره و جوایز ارزندهای اهدا خواهد شد.
ایلام - خبرگزاری مهر: هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی استان ایلام در نخستین جشنواره ملی صنایع دستی با مضامین قرآنی یزد شرکت کردند.
به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: هنرمندان ایلامی آثار فرهنگی خود را با موضوع "به تصویر کشیدن مضامین قرآنی"به این جشنواره ارسال کردند.
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