۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۷

اعلام هویت کشته ها و مجروحان واژگونی اتوبوس زائرین سوریه

سازمان پزشکی قانونی کل کشور، اسامی کشته ها و مجروحان واژگونی اتوبوس زائران بندرعباسی را که روز گذشته در هنگام بازگشت از سوریه در بزرگراه تبریز ــ زنجان رخ داد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور با اعلام مرگ 11 زن و یک مرد در این حادثه، اسامی آنان را به شرح زیر اعلام کرد:

1- مریم ذاکری/ نام پدر عباس*

2- سکینه موزغی

3- کنیز ذاکری گورزانگی/ نام پدر عبداله*

4- عصمت بهادری

5- آمنه چمنی آزاد

6- آمنه بهادری

7- شریفه مرادی

8- ذبیده امینی کردری

9- فاطمه ذاکری گورزانگی

10- کلثوم پیروزی

11- زهرا شبانی

12- کیوان رنجبری

*یادآور می شود فرد دیگری به همین نام‌ (مریم ذاکری/ نام پدر: صالح) در بین مجروحین این حادثه است.

همچنین اسامی مجروحان حادثه که هم اکنون در بیمارستان بستری هستند به شرح زیر است:

1- اشرف مارزی

2- فاطمه غلامزاده دهوسطی نژاد

3- آمنه اسلامی

4- خیری ترکمانی تمبک

5- خیری ذاکری

6- حنیفه ذاکری

7- نجیبه ذاکری

8- سکینه دادشاهی

9- فاطمه اسلامی

10- آمنه خواجه داری

11- سکینه اسلامی

12- افسانه ذاکری گوزانگی

13- مریم ذاکری/ نام پدر صالح

اسامی مجروحانی که پس از معالجه سرپایی از بیمارستان ترخیص شده اند به قرار زیر است:

1- کلثوم اسلامی راد

2- کلثوم ذاکری گورزانگی

3- کنیز ذاکری گورزانگی/ نام پدر عبداله

4- مریم اسلامی نیایی

5- زهرا رنجبری نیا

6- مریم کبابی

7- خیری قاسمی گوربندی

8- احمد ذاکری گورزنگی

9- کنیز حاجی زاده

10- شریفه شادان

11- بانو ذاکری

12- فاطمه اسلامی/ نام پدر حسین

13- حوا اسلامی

14- فاطمه ناصری

15- فاطمه اسلامی/ نام پدر عبداله

16- حامد ذاکری

