اعلام هویت کشته ها و مجروحان واژگونی اتوبوس زائرین سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پزشکی قانونی کشور با اعلام مرگ 11 زن و یک مرد در این حادثه، اسامی آنان را به شرح زیر اعلام کرد:
1- مریم ذاکری/ نام پدر عباس*
2- سکینه موزغی
3- کنیز ذاکری گورزانگی/ نام پدر عبداله*
4- عصمت بهادری
5- آمنه چمنی آزاد
6- آمنه بهادری
7- شریفه مرادی
8- ذبیده امینی کردری
9- فاطمه ذاکری گورزانگی
10- کلثوم پیروزی
11- زهرا شبانی
12- کیوان رنجبری
*یادآور می شود فرد دیگری به همین نام (مریم ذاکری/ نام پدر: صالح) در بین مجروحین این حادثه است.
همچنین اسامی مجروحان حادثه که هم اکنون در بیمارستان بستری هستند به شرح زیر است:
1- اشرف مارزی
2- فاطمه غلامزاده دهوسطی نژاد
3- آمنه اسلامی
4- خیری ترکمانی تمبک
5- خیری ذاکری
6- حنیفه ذاکری
7- نجیبه ذاکری
8- سکینه دادشاهی
9- فاطمه اسلامی
10- آمنه خواجه داری
11- سکینه اسلامی
12- افسانه ذاکری گوزانگی
13- مریم ذاکری/ نام پدر صالح
اسامی مجروحانی که پس از معالجه سرپایی از بیمارستان ترخیص شده اند به قرار زیر است:
1- کلثوم اسلامی راد
2- کلثوم ذاکری گورزانگی
3- کنیز ذاکری گورزانگی/ نام پدر عبداله
4- مریم اسلامی نیایی
5- زهرا رنجبری نیا
6- مریم کبابی
7- خیری قاسمی گوربندی
8- احمد ذاکری گورزنگی
9- کنیز حاجی زاده
10- شریفه شادان
11- بانو ذاکری
12- فاطمه اسلامی/ نام پدر حسین
13- حوا اسلامی
14- فاطمه ناصری
15- فاطمه اسلامی/ نام پدر عبداله
16- حامد ذاکری
