اعلام هویت کشته ها و مجروحان واژگونی اتوبوس زائرین سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور با اعلام مرگ 11 زن و یک مرد در این حادثه، اسامی آنان را به شرح زیر اعلام کرد:

1- مریم ذاکری/ نام پدر عباس*

2- سکینه موزغی

3- کنیز ذاکری گورزانگی/ نام پدر عبداله*

4- عصمت بهادری

5- آمنه چمنی آزاد

6- آمنه بهادری

7- شریفه مرادی

8- ذبیده امینی کردری

9- فاطمه ذاکری گورزانگی

10- کلثوم پیروزی

11- زهرا شبانی

12- کیوان رنجبری

*یادآور می شود فرد دیگری به همین نام‌ (مریم ذاکری/ نام پدر: صالح) در بین مجروحین این حادثه است.

همچنین اسامی مجروحان حادثه که هم اکنون در بیمارستان بستری هستند به شرح زیر است:

1- اشرف مارزی

2- فاطمه غلامزاده دهوسطی نژاد

3- آمنه اسلامی

4- خیری ترکمانی تمبک

5- خیری ذاکری

6- حنیفه ذاکری

7- نجیبه ذاکری

8- سکینه دادشاهی

9- فاطمه اسلامی

10- آمنه خواجه داری

11- سکینه اسلامی

12- افسانه ذاکری گوزانگی

13- مریم ذاکری/ نام پدر صالح

اسامی مجروحانی که پس از معالجه سرپایی از بیمارستان ترخیص شده اند به قرار زیر است:

1- کلثوم اسلامی راد

2- کلثوم ذاکری گورزانگی

3- کنیز ذاکری گورزانگی/ نام پدر عبداله

4- مریم اسلامی نیایی

5- زهرا رنجبری نیا

6- مریم کبابی

7- خیری قاسمی گوربندی

8- احمد ذاکری گورزنگی

9- کنیز حاجی زاده

10- شریفه شادان

11- بانو ذاکری

12- فاطمه اسلامی/ نام پدر حسین

13- حوا اسلامی

14- فاطمه ناصری

15- فاطمه اسلامی/ نام پدر عبداله

16- حامد ذاکری