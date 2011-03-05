به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه همایش نکوداشت یکصدمین سال میلاد آیت الله طالقانی که صبح امروز در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، با بیان اینکه نگاه آیت الله طالقانی به مسائل سیاسی و اجتماعی در تفسیر قرآن تجلی دارد اظهار داشت: این تفسیر دارای یک رویکرد متعدل است و بعضی نظریات شاذ در آن مطرح شده است ولی از دلزدگی های مربوط به مسائل روز در آن پرهیز شده است.

وی ادامه داد: این ویژگی ها را می توان با ویژگی های مرحوم بازرگان مقایسه کرد که رویکرد علم گرایانه داشت اما آیت طالقانی گرایش علم گرایانه نداشت و معتقد بود که باید قرآن را به عنوان کلام خدا با اصالت حفظ کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسئله مسلمانان و رژیم صهیونیستی یکی از دغدغه های مهم ایشان بود، تصریح کرد: این مسئله کاملا مکشوف است و ایشان در این زمینه ارتباطاتی هم داشتند و درباره مسئله بهائیت و ارتباط شاه با صهیونیست ها دغدغه های جدی داشتند.

لاریجانی اضافه کرد: مرحوم آیت الله طالقانی اعتقاد داشت صهیونیسم پوست دوم استکبار است و اسرائیل باز هم به شکل دیگری یعنی بهائیت در آمده است و در همه جای کشور شیعی نفوذ کرده است و عمال اسرائیل ریشه حیات طبیعی کشور را از بین برده اند.

وی از قول آیت الله طالقانی ادامه داد: همانطور که آقای مطهری هم گفته اند خطر اسرائیلی ها از هر خطر دیگری بزرگتر است و ما امروز به دلیل مواضع رژیم شاه در دنیا مقابل مسلمانان سرافکنده شده ایم.

رئیس مجلس در ادامه سخنان خود جهاد را از دیدگاه آیت الله طالقانی به چند نوع تقسیم کرد و گفت: یکی از انواع جهاد، جهاد برای پیشرفت اسلام است و گسترش اسلام هم با این فلسفه بود که یک فکر نو می خواست در جهان منتشر شود و چون اسلام یک آیین فطری است و همه به آن گرایش پیدا می کردند اما طاغوت ها نمی گذاشتند لذا بحث جهاد برای پیشرفت فکر اسلامی موضوعیت پیدا می کند.

لاریجانی تاکید کرد: آن کسانی که فکر می کنند که عرب ها مانع شکل گیری تمدن ما شده اند اشتباه می کنند چون ایرانی ها به صورت فعلی به اسلام گرایش داشتند و این سلاطین بودند که نمی گذاشتند و اگر جنگی شکل گرفت برای کسب مال و امکانات نبود و مسلمانان در هیچ دوره ای به دنبال کشور گشایی نبود بلکه به دنبال عرضه فکر بودند.

وی ادامه داد: نوع دوم جهاد در دیدگاه آیت الله طالقانی، جهاد در مقابل تجاوز به کشور اسلامی بود و ایشان معتقد بود بعضی ها فقط در این زمینه حرف می زنند و عمل نمی کنند.

رئیس مجلس گفت: این مشکلی است که ما تا امروز هم داریم و ما اطلاع داشتیم که در جریان جنگ 33 روزه متاسفانه برخی کشورهای اسلامی به رژیم صهیونیستی اطلاعات می دادند اما همین کشور اسلامی در کنفرانس ها در موافقت با مردم فلسطین و لبنان سخنرانی می کند و این دغدغه آیت الله طالقانی از آن زمان بود.

لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود به اعتقاد آیت الله طالقانی به نظریه شوراها اشاره کرد و اظهار داشت: نظر آیت الله طالقانی این بود که تربیت شدن افراد به عنوان یک فرد سیاسی احتیاج به تمرین و حضور دارد که این تمرین و حضور باید از پایین تا بالاترین بخش ها باشد.

وی ادامه داد:حضور آگاهانه در عرصه سیاست نیاز به تمرین سیاسی دارد و این یک فکر اساسی است که اگر قرار است دموکراسی عمق پیدا کند نیاز به تمرین سیاسی دارد.

لاریجانی تاکید کرد: دغدغه دیگر ایشان این است که مبنای رفتار سیاسی در فلسفه سیاسی اسلامی یک نوع مشارکت عامه است و این معنایش این نیست که به صورت تصنعی از افراد استفاده کنیم بلکه همه باید حضور تاثیر گذار داشته باشند.

وی با تاکید مجدد بر اینکه دغدغه ایشان در بحث شوراها این بود که مردم در فعالیت های سیاسی مشارکت واقعی داشته باشند گفت: برآیند فکری جامعه باید این باشد که جامعه چگونه اداره شود.

رئیس مجلس تاکید کرد: یکی دیگر از دغدغه های ایشان در مورد امر به معروف و نهی از منکر بود و آقای طالقانی نقل می کنند که این امر حتما باید جنبه اجرایی داشته باشد که ما امروز خلاء آن را کاملا احساس می کنیم.