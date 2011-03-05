نخستین جشنواره استانی هنرهای تجسمی فرهنگ شهروندی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مهدی بقایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ایجاد بستر هنری مناسب در بازتاب مشکلات و معضلات شهری، شناسایی هنرمندان فعال استان در حوزه فرهنگ شهروندی و تبادل اندیشه و ایدههای خلاق میان هنرمندان و متولیان امور شهری از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.
وی اظهار داشت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، نظافت شهری و بازیافت، نگهداری صحیح از بناهای تاریخی و میراث فرهنگی و بهبود تعاملات شهروندی از موضوعات محوری این جشنواره است.
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان بیان داشت: در این جشنواره توجه به معضلات شهری از دیدگاه انتقادی و راهکارهای لازم جهت رفع آنها از طریق قالبهای هنری به مخاطبان آموزش داده میشود.
دبیر نخستین جشنواره استانی هنرهای تجسمی فرهنگ شهروندی افزود: کمیته فرهنگ شهروندی در سالهای گذشته نیز جشنوارههای هنری مختلفی را در قالبهای کاریکاتور، نمایش نامه نویسی، شعر طنز و وبلاگ نویسی با محوریت فرهنگ شهروندی در سطوح استانی و کشوری برگزار کرده است.
بقایی تصریح کرد: با توجه به اینکه در سالهای گذشته گنجینه ارزشمندی از آثار هنرمندان کشور در قالبهای یاد شده، تهیه شده بود، در سال جاری تصمیم گرفتیم قالبهای جشنواره را تغییر داده و به سرفصلهایی چون هنر محیطی که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است، بپردازیم.
وی گفت: هنر محیطی، گونهای از هنر است که در آن، به جای استفاده از محیط بیرون به عنوان مکانی برای ارائه اثر هنری، فضای بیرونی و محیط شهری، خود، تبدیل به یک اثر هنری نفیس و زیبا میشود.
دبیر نخستین جشنواره استانی هنرهای تجسمی فرهنگ شهروندی با اشاره به اینکه در این بخش جذاب از جشنواره، با استفاده از بردها و بیلبردهای تبلیغاتی، مبلمان شهری و ابزار و ادوات موجود در شهر، فضای تاریخی شهر اصفهان به یک نمایشگاه بزرگ هنری تبدیل شود، ادامه داد: این بخش توجه تمامی شهروندان اصفهانی را به خود جلب کرده و بسیاری از هنرمندان سایر شهرهای کشور را نیز به سمت نصف جهان میکشاند.
وی برگزاری نشست تخصصی هنر محیطی با حضور "حمید سوری" در 19 فروردین ماه سال 90 و برپایی نمایشگاه بزرگی از آثار برتر ارسال شده به دبیرخانه جشنواره در اردیبهشت ماه همان سال را از جمله برنامههای جنبی جشنواره برشمرد و خاطرنشان کرد: ثبت نام در این جشنواره از 25بهمن ماه سال جاری آغاز شد که مهلت ارسال آثار تا 30 فروردین ماه سال 90 ادامه دارد.
بقایی در ارتباط با داوران این جشنواره اظهار داشت: داوران این جشنواره همگی از میان استادان برجسته هنر کشور انتخاب شدهاند که از آن جمله میتوان به بهرام کلهر نیا، امرالله فرهادی و عبدالعلی باقری در بخش پوستر، محمد خدادادی مترجم زاده، کیهان ولی نژاد و حسن رجبی نژاد در بخش عکس و بهنام کامرانی، مرتضی نعمت الهی و اصغر جوانی در بخش هنر محیطی اشاره کرد.
وی افزود: به نفرات اول تا سوم در هر بخش از جشنواره لوح افتخار و هدایای بسیار نفیسی اهدا خواهد شد.
دبیر نخستین جشنواره استانی هنرهای تجسمی فرهنگ شهروندی اظهار داشت: هنرمندان علاقمند به شرکت در این جشنواره میتوانند جهت اطلاع از شرایط و مقررات تخصصی جشنواره به پایگاه اطلاع رسانی کمیته فرهنگ شهروندی به آدرس www.shahrvandi.net مراجعه نمایند.
به گزارش مهر نخستین جشنواره استانی هنرهای تجسمی فرهنگ شهروندی به همت کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان و با همکاری دانشگاه هنر اصفهان برگزار میشود.
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