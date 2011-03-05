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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۶

یک مقام مسئول در شهرداری:

افزایش 30 در صدی مسافران نوروزی پایانه های پایتخت

افزایش 30 در صدی مسافران نوروزی پایانه های پایتخت

مدیر عامل سازمان پایانه ها گفت: پیش بینی می شود تعداد سفرهای نوروزی که از طریق پایانه ها انجام می شود امسال نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی آذروش با بیان این که پیش فروش بلیت های نوروزی در پایانه ها از رشد قابل توجه ای برخوردار بوده تصریح کرد: پیش بینی می شود در سفرهای نوروزی امسال مجموعا تعداد مسافرین، مستقبلین و مراجعین به پایانه ها به 30 میلیون نفر برسد که برای خدمات رسانی به آنها تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته شده است.

وی افزود: فروش اینترنتی بلیت های نوروزی امسال از اول اسفند ماه آغاز شده و تا 15 اسفند ادامه خواهد داشت.

مدیر عامل سازمان پایانه ها تصریح کرد: در این ایام تمامی پایانه ها به صورت شبانه روزی در خدمت مردم خواهند بود و هدایای ویژه ای به کودکان به سفر می روند اهدا می شود و مادارنی که به اتقا های مادران وکودکان نیز مراجعه می کنند از هدایای ویژه ای برخوردار خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه امسال نیز سفره هفت سین در تمام پایانه ها گسترده خواهد شد گفت: تلا شده تا با ایجاد سامانه های نشاط در پایانه ها در ایام نوروز و خدمات رسانی خانه های سلامت، خانه های اسباب بازی و کتابخانه های شبانه روزی خدمات رسانی مناسبی به شهروندان در این ایام صورت گیرد.

آذروش گفت: در روز 15 اسفند(روز درختکاری) نیز نسبت به کاشت 20 هزار اصله نهال در پایانه های شهر اقدام می شود. 

کد مطلب 1267022

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