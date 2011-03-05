مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی به مهر خبر داد: سیاست گسترش آموزش عالی/ محدودیت رشته های لیسانس دانشگاههای مادر

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دفتر گسترش آموزش عالی ظرفیتهای گسترش رشته ها، دانشگاهها و پذیرش دانشجو را در سال آینده بر اساس گزارش نهایی دانشگاهها از آمایش آموزش عالی تعیین می کند.
وی اظهار داشت: گزارش دانشگاهها در زمینه نیازهای استانی آموزش عالی تا پایان سال نهایی می شود و برای وزارت علوم ارسال خواهد شد.
مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی در خصوص سیاست کلی این دفتر در زمینه گسترش آموزش عالی در سال آینده گفت: در کل مهمترین سیاست ما توسعه تحصیلات تکمیلی بر اساس نیاز استانها و توسط دانشگاههای مادر است.
وی اظهار داشت: البته به دنبال اجرای این سیاست احتمال آن می رود که در برخی دانشگاههای مادر توسعه دوره های کارشناسی محدود شود.
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