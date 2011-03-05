بهجت عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این میزان صنایع‌دستی از طریق گمرک همدان و سایر گمرکات کشور از ایران خارج شده‌اند.

عباسی اظهار داشت: سفال و شیشه دست ساز مهمترین تولیدات صادر شده از گمرک همدان در یازدهمین ماه از سال جاری هستند.

وی میزان صادرات رسمی سفال همدان را در این ماه یک میلیون و 957 هزار و 415 دلار دانست و تأکید کرد: این میزان سفال 302 تن وزن داشته است.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: عراق، دانمارک، ترکیه، امارات، هلند، آلمان، بحرین و سودان خریداران صنایع‌دستی استان همدان در ماه گذشته بوده‌اند.

وی با بیان اینکه میزان صادرات غیر رسمی همدان در بهمن ماه 57 هزار دلار بوده است، خاطرنشان کرد: سفال تنها صنایع‌دستی استان همدان است که در ماه گذشته از بندر ماکو به امارت متحده عربی و ترکیه صادر شده است.