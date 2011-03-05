82 مورد تخلف از داروخانه های خراسان شمالی گزارش شد

سیدعلی وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: برخورد با این تخلفها شامل 41مورد تذکر شفاهی و درج در فرم بازرسی داروخانه ها و 14 اخطار کتبی به مؤسس یا مسئول فنی داروخانه ها بوده است.

وی تصریح کرد: از بین داروخانه های متخلف، هفت مورد به کمیسیون ماده 11 دانشگاه و دو مورد به کمیسیون قانونی امور داروخانه ها معرفی شده ولی هیچ کدام به سازمان نظام پزشکی یا مراجع قضایی ارجاع داده نشده است.



وی رعایت نشدن ساعت فعالیت، حضور نداشتن مسئول فنی یا کنترل نشدن نسخ و ارائه نکردن مشاوره دارویی توسط مسئول فنی داروخانه، نگهداری و عرضه داروهای تاریخ گذشته، دریافت دارو از شبکه های غیر مجاز توزیع و عرضه داروهای غیر مجاز را از جمله تخلفها برشمرد.

وکیلی گفت: هم اکنون 63 داروخانه خصوصی دایر یا دارای مجوز و مهلت تأسیس، دو داروخانه داخل درمانگاهی، هشت داروخانه داخل بیمارستانی و یک شعبه پخش سراسری دارو در خراسان شمالی وجود دارد.

مدیر غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: طی 9 ماه امسال 51 پروانه صلاحیت، مسئول فنی یا تأسیس داروخانه صادر شد.