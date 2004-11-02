تقاضاي تحقيق و تفحص از قوه قضاييه براي تقويت اين قوه است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، حسن كامران در جمع خبرنگاران گفت : اين طرح براي تقويت قوه قضاييه است .
وي افزود : اگر نتايج اين تحقيق و تفحص حالت طبقه بندي شده پيدا كند آن را در جلسه علني مورد بررسي قرار خواهيم داد .
كامران نحوه اجراي تدابير مقام معظم رهبري دراحكام و رهنمودهاي صورت گرفته خطاب به قوه قضاييه ، بررسي عملكرد سازمان بازرسي كل كشور، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه ، ثبت اسناد و زندانهاي كشور ، رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي و نهايتا عزل و نصب هاي مربوطه در اين حوزه را از محور هاي اين تحقيق و تفحص عنوان كرد .
كامران ، نماينده اصفهان گفت : تقاضاي تحقيق و تفحص از قوه قضاييه كه با بيش از 120 امضا تقديم هيت رييسه شده بود،از طرف هييت رييسه براي بررسي بيشتر به كميسيون حقوقي قضايي ارجاع شده است .
