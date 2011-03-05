به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نجم الدین مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این مطلب گفت: این سایت به گونه ای طراحی شده است که امکان تولید سایر محصولات از خانواده پژو 405و سمند وجود دارد اما در مرحله اول پژو پارس در دستور تولید قرار دارد.

وی اظهار داشت: این سایت درکمتر از شش ماه آماده بهره برداری شد که این یک رکورددر تاریخ صنعت کشور محسوب می شود.

مدیر عامل گرو صنعتی ایران خودرو افزود: با راه اندازی این سایت تولیدی، امکان توسعه قطعه سازی و مجموعه سازی در سایر شهرستان های استان فارس نیز فراهم آمده است.

نجم الدین، هدف از راه اندازی سایت ایران خودرو فارس را، تمرکززدایی، استفاده و توسعه ظرفیت های تولیدی استان، تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در عرصه تولید، حرکت درجهت برنامه پنجم توسعه و ایجاد اشتغال عنوان کرد و افزود: درفاز اول سایت ایران خودرو فارس زمینه اشتغال 300 نفر به طور مسقیم فراهم شده است.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو تصریح کرد: ایران خودرو فارس می تواند تا حدود بسیار زیادی تقاضای بازار خودرو در منطقه جنوب کشور را تامین کند و باعث کاهش قابل توجهی از هزینه های جانبی حمل خودرو از تهران به سایر نقاط جنوب کشور شود.

وی خاطر نشان کرد: تحقق اهداف و چشم اندازهای دولت یعنی اصل 44 و ایجاد فضای مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری های صنعتی سرلوحه تمامی اهداف و سرمایه گذاری های ایران خودرو جهت تاسیس و تکمیل پایگاه های خودرو و مجموعه سازی در چهارگوشه کشور است.