جلالی بهتر از مربیان درجه دو خارجی است/ نگاه به تیم امید باید تغییر کند

محمد مایلی کهن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: آقای جلالی شناخت خوبی روی بازیکنان رده امید فوتبال کشور دارند و این روزها در تیم فولاد خوزستان نیز با جمعی از بازیکنان جوان و آینده دار به خوبی در لیگ برتر نتیجه می گیرند و به اعتقاد من ایشان نسبت به مربیان نه چندان مطرح خارجی گزینه مناسب تری برای هدایت تیم امید است.

مایلی کهن یادآورشد: بنده برنامه ها و درخواست های ایشان از فدراسیون فوتبال برای حمایت های همه جانبه سازمان تربیت بدنی، فدراسیون فوتبال و باشگاه ها را دیدم و اعتقاد دارم ایشان با دیدگاههای بلندی که برای تیم امید دارند می توانند رقابت نزدیکی با تیم های شرق آسیا برای صعود به المپیک داشته باشند.

وی در مورد مشکل همکاری نکردن باشگاه ها با تیم امید برای در اختیار قراردادن بازیکنان خود به عنوان یک معضل همیشگی پیش روی این تیم اظهار داشت : به اعتقاد من اگربرنامه ریزی برای تیم فوتبال امید اصولی باشد و دیدارها و اردوهای تدارکاتی این تیم در "روزهای فیفا" انجام شود هیچ تداخلی با برنامه باشگاه ها ایجاد نخواهد شد ضمن اینکه به نظر من این روزها همراهی باشگاه ها با تیم امید نسبت به گذشته بهتر شده چرا که آنها حساسیت کار تیم امید را درک کرده اند.

سرمربی تیم فوتبال سایپا با بیان تیم امید نسبت به گذشته از امکانات بهتری برخوردار است و شرایط و زمینه موفقیت درآن مهیاتر است ، تاکید کرد : در اختیار داشتن کمپ اختصاصی تیم های ملی، در کنار امکانات خوب بدنسازی و بازیکنان مستعد و شایسته نسل جدید فوتبال کشور، شرایط مناسبی را برای موفقیت تیم امید ایجاد کرده به شرطی که با یک برنامه ریزی مناسب و اصولی همه عوامل را در مسیر موفقیت این تیم قرار دهیم .

وی با بیان اینکه برای رقابت با تیم های شرق آسیا کار دشواری در پیش داریم و آنها رقیبان اصلی ما برای حضور در المپیک خواهند بود، یادآورشد: باید بپذیریم که تیم های شرق آسیا نظیر کره، ژاپن ، استرالیا و حتی برخی تیم های عربی حریفان جدی برای تیم امید هستند و گذشتن از آنها نیاز به برنامه ریزی ویژه و تدارک و پشتیانی مناسب از تیم امید دارد، کارهایی که در طول 36 سال گذشته انجام نشده است.

مایلی کهن با بیان اینکه تیم امید همواره پتانسیل صعود به المپیک را داشته است، تصریح کرد: اگرخواهان موفقیت تیم امید هستیم باید نگاه به این تیم تغییر کند و با سازوکاربهتر و قوی تری برای این مسابقات آماده شویم و به نظر من با حمایت همه جانبه و استفاده از تمامی ظرفیت های فوتبال کشور می توانیم یکی از سه و نیم سهمیه آسیا برای صعود به المپیک را بدست آوریم .