به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "عجائب‌المخلوقات" حدود یک هفته است در تالار شماره یک تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می‌رود نمایش برگزیده بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجراست. دانشجویان سراسر کشور با ارائه کارت دانشجویی خود می‌توانند از امکان خرید بلیت نیم‌بها برای دیدن این اجرا استفاده کنند.

"عجایب المخلوقات" در جشنواره تئاتر فجر جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کرد. این نمایش اجرایی بدون دیالوگ با تأکید مینی مال برژست و حرکت بازیگران است و با همنیشی عناصر متضاد مانند قرار دادن موقعیت کمیک و تراژیک یا همنشینی عناصر وحشت زا با پارودیهای اغراق آمیز باهم در آن، واکنش مشخص از تماشاگر خود سلب می‌کند.

پانته‌آ پناهی‌ها، رامین سیاردشتی، مجید بهرامی، مرتضی اسماعیل کاشی، علی باقری، شیما میرحمیدی، اصغر پیران، بیژن سراجی و فرزین نوبرانی بازیگران این نمایش هستند که ساعت 18:45 در تماشاخانه شماره یک ایرانشهر روی صحنه می‌رود.