کنتورهای الکترومغناطیسی آب در روستاهای همدان نصب می شود

مهدی ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به منظور اعمال مدیریت مصرف و نظارت هر چه بیشتر بر تولید و توزیع آب شرب روستاها نصب این کنتورها مد نظر قرار گرفت.

ساکی با بیان اینکه نصب این کنتورها در جلوگیری از هدر رفت و اتلاف آب در دو بخش ظاهری و واقعی موثر است، گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته 465 دستگاه کنتور حجمی از نوع مکانیکی توربینی و فلومترهای الکترو مغناطیسی در روستاهای زیر پوشش این سازمان و مجتمع‌های آبرسانی نصب می شود.

وی هدف از نصب و راه‌اندازی این دستگاه‌ها را کنترل مصرف، جلوگیری از هدر رفت آب و مقایسه تولید با فروش آب ذکر کرد.

مدیر آب و فاضلاب روستایی استان همدان خصوصیات فنی این دستگاه را قابلیت تجهیز به GSM ، SMS Blutooth ، عدم نیاز به کالیبراسیون دوره‌ای و شرایط خاص فنی نگهداری و فاقد قطعات متحرک، طول عمر و دقت عمل بالا برشمرد.

ساکی گفت: این دستگاه‌ها در دو نوع برقی و باطری‌دار بدون نیاز به منبع تغذیه خارجی با دیتا لاگر داخلی با ظرفیت بسیار بالا با قابلیت استفاده از فلش کارت است.

وی اظهار داشت: این شرکت به عنوان نخستین شرکت در بین شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی نسبت به استفاده از فلومترهای الکترومغناطیسی با قابلیت اتصال به سیستم مانیتورینگ تله‌متری اقدام کرده است.

مدیر آب و فاضلاب روستایی استان همدان از مساعدت معاونت برنامه‌ریزی استان و سایر مسئولان در مورد تأمین اعتبارات مورد نیاز اجرای این طرح در بخش تجهیز مخازن و اصلاح شبکه‌های آبرسانی تقدیر کرد و اظهار داشت: نصب کنتورهای حجمی در راستای اجرای سیاست‌های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور است.