علی عطشانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: "قبض روح" یک فیلمنامه اجتماعی در بستر کمدی موقعیت است، که فیلمنامه آن توسط میلاد کزازی به نگارش درآمده است و هم اکنون گروهی از نویسندگان مشغول بازنویسی هستند. با توجه به موقعیت فیلمنامه حضور یکی از ستارگان موسیقی پاپ در این پروژه قطعی است.

وی افزود: پس از تکمیل نهایی فیلمنامه تا پایان سال برای گرفتن پروانه ساخت اقدام می‌کنیم و پیش‌تولید فرودین سال 90 آغاز می‌شود. در صورت فراهم نشدن شرایط اکران "قبض روح" را به جشنواره فیلم فجر می‌رسانیم.

از عوامل تولید این فیلم می‌توان به تهیه‌کننده مجید کریمی، طراح چهره‌پردازی سعید ملکان، مدیر فیلمبرداری مرتضی هدایی و مجری طرح و برنامه‌ریز علی کریم اشاره کرد.

علی عطشانی ساخت فیلم‌های "دموکراسی تو روز روشن" و "شش نفر زیر باران" را در کارنامه دارد.