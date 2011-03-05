  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۱

عطشانی در گفتگو با مهر:

تلاش می‌کنیم "قبض روح" را اردیبهشت 90 کلید بزنیم

تلاش می‌کنیم "قبض روح" را اردیبهشت 90 کلید بزنیم

کارگردان فیلم سینمایی "قبض روح" از تلاش برای آغاز فیلمبرداری این فیلم در اردیبهشت‌ماه سال 90 خبر داد.

علی عطشانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: "قبض روح" یک فیلمنامه اجتماعی در بستر کمدی موقعیت است، که فیلمنامه  آن توسط میلاد کزازی به نگارش درآمده است و هم اکنون گروهی از نویسندگان مشغول بازنویسی هستند. با توجه به موقعیت فیلمنامه حضور یکی از ستارگان  موسیقی پاپ در این پروژه قطعی است.

وی افزود: پس از تکمیل نهایی فیلمنامه تا پایان سال برای گرفتن پروانه ساخت اقدام می‌کنیم و پیش‌تولید فرودین سال 90 آغاز می‌شود. در صورت فراهم نشدن شرایط اکران "قبض روح" را به جشنواره فیلم فجر می‌رسانیم.

از عوامل تولید این فیلم می‌توان به تهیه‌کننده مجید کریمی، طراح چهره‌پردازی سعید ملکان، مدیر فیلمبرداری مرتضی هدایی و مجری طرح و برنامه‌ریز علی کریم اشاره کرد.

علی عطشانی ساخت فیلم‌های "دموکراسی تو روز روشن" و "شش نفر زیر باران" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1267042

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها