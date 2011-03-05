برگزاری رزمایش یکصد هزار نفری دفاع شخصی در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدتقی عصار صبح شنبه در نشستی با حضور خبرنگاران با اشاره به رزمایش یکصد هزار نفری دفاع شخصی گفت: این همایش دوشنبه 16 اسفندماه به مدت یک روز در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این رزمایش نیروهای پلیس آمادگی رزمی و دفاعی خود را در سراسر کشور به نمایش می‌‌گذارند.

معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی گفت: با این رزمایش پلیس تلاش دارد تا به مردم ثابت کند پلیس ما پلیس مقتدر و آماده‌ است.

وی افزود: درست است که پلیس ما آمادگی لازم را دارد اما بهترین نیروی پلیس از لحاظ آمادگی جسمانی و دفاع شخصی در سراسر دنیا نیست.

سردار عصار تصریح کرد: مردم از پلیس توقع دارند که ماموریتهای خود را با دقت کامل انجام دهد تا از این طریق نقطه اتکایی برای آنان باشد. بر همین اساس برای تحقق این موضوع باید توان رزمی و دفاعی نیروها را تا حد آرمانی بالا ببریم.

وی گفت: ماموران نیروی انتظامی ناگزیرند با هنجارشکنان و متخلفان درگیر شوند بر همین اساس باید آمادگی کامل را برای برخورد با این افراد داشته باشند.

معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی اضافه کرد: طی پنج سال گذشته 90 درصد کارکنان نیروی انتظامی آموزش‌های اولیه دفاع شخصی را سپری کردند و حدود یک سوم آنان نیز وارد مرحله دوم آموزش‌های رزمی و دفاع شدند.

وی افزود: در این آموزش‌ها بیش از هزار و 234 تکنیک فنون رزمی دنیا به ماموران آموزش داده می‌شود.

سردار عصار تصریح کرد: ‌در حال حاضر یگان‌های ویژه رهایی از گروگان دارای بالاترین شخصیت دفاعی در فنون رزمی هستند. بر همین اساس انتظار می‌رود زمانی که از این نیروها در ماموریتی استفاده می‌شود بالاترین عکس‌العمل را داشته و موفق باشند.

وی گفت: پلیس ما پلیس مسلحی است که می تواند در تمام صحنه‌ها تیراندازی کند اما اگر می‌بینیم که پلیس امروز از این امکانات خود استفاده نمی‌کند به دلیل تدبیر برای مواقع خاص است.