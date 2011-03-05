نرخ تورم حداکثر 15 درصدی و کاهش نرخ بیکاری در سال 90

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم ممبینی امروز در نشستی مطبوعاتی با تشریح جزئیات لایحه بودجه سال 90 کل کشور گفت: پیش بینی می شود در صورت استفاده از تمام ظرفیتها، نرخ تورم سال آینده رقمی بین 13 تا 15 درصد باشد که این رقم یک موفقیت محسوب می شود، این در حالی است که آخرین رقم نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی 10.8 درصد است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با بیان اینکه در مقابل نرخ تورم پیش بینی می شود که نرخ بیکاری در سال 90 بر اساس بودجه کاهش یابد، گفت: در بدترین حالت، پیش بینی می شود که نرخ بیکاری ثابت بماند.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت اشتغال در سال آینده بهتر خواهد شد، پیش بینی کرد که نرخ بیکاری سال آینده بین 1 تا 2 درصد کاهش داشته باشد.

ممبینی در پاسخ به این سئوال که مگر شما نرخ بیکاری فعلی را دارید که توانسته اید بر اساس آن نرخ بیکاری در سال 90 را پیش بینی کنید؟ گفت: این نرخ را دارم اما نمی توانم آن را اعلام کنم، زیرا من مسئول اعلام نرخ بیکاری نیستم.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال 90 براساس بودجه افزایشی و مثبت خواهد بود، گفت: برای بودجه سال آینده سه سناریو تهیه شده است.

وی اضافه کرد: همواره برای بودجه های سنواتی تحلیلهای اقتصادی نوشته می شود؛ بنابراین برای اینکه تاثیر بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی مشخص شود، سه سناریو تهیه شده است.

ممبینی گفت: بر اساس سناریوی اول، تاثیر تحقق کلیه منابع دیده شده در لایحه بودجه بر متغیرهای اقتصادی ، در سناریوی دوم تاثیرعدم تحقق منابع بر متغیرهای کلان اقتصادی و در سناریوی سوم آثار استفاده از صندوق توسعه ملی بر متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: پیش بینی می شود که در صورت تحقق کلیه منابع دیده شده در لایحه بودجه 90، 2 تا 3 درصد بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار باشد.