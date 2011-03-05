آینده کودکان خیابانی با کمک خیرین و دستگاه های دولتی تضمین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا محسنی ثانی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: علیرغم فعالیتهای صورت گرفته در حوزه کودکان خیابانی و بی سرپرست، ناهماهنگی میان برخی دستگاه های مرتبط با این موضوع همچون شهرداری ها و بهزیستی باعث شده تا این معضل اجتماعی همچنان در جامعه نمایان باشد.

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با اعلام اینکه کودکان خیابانی در معرض خطرات زیاد جسمی و روحی قرار دارند، اضافه کرد: کودکان خیابانی به دلیل کمبود عاطفه و فقدان سرپرست، به سرعت تحت تاثیر افراد سودجو جامعه قرار گرفته و به آسانی وارد تیم های خلاف می شوند.

محسنی ثانی، حضور سالانه میلیون ها زائر، مهاجرت پذیری، حاشیه نشینی و حضوراتباع غیر ایرانی را از مهم ترین دلایل تعداد زیاد کودکان خیابانی در مشهد دانست و خاطرنشان کرد: این موضوع توجه ویژه مسئولین را در ساماندهی کودکان خیابانی و بی سرپرست دومین کلانشهر کشور می طلبد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حضور کودکان خیابانی، جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد، اظهار داشت: این ناهنجاری اجتماعی علاوه بر آسیبهای اجتماعی چهره شهر را نیز ناهمگون جلوه می دهد.

محسنی ثانی تأکید کرد: کودکان خیابانی و بی سرپرست در معرض مشکلات متعددی همچون قاچاق و فروش مواد مخدر و کالاهای غیرمجاز و سوء استفاده های جنسی قرار دارند.

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه هنر تاثیر زیادی بر کاهش معضلات اجتماعی، تصریح کرد: هنر باعث آشنایی و توجه بیشتر مردم به مشکلات و آسیب های کودکان خیابانی می شود.

وی، با تقدیر از برگزارکنندگان نخستین جشنواره سراسری عکس گلستانه با موضوع کودکان خیابانی، ادامه داد: این جشنواره ها اگر با کمک مسئولین و حمایت مردم همراه شود، می تواند تاثیر مثبتی بر کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی فعالیت های متنوع موسسه خیریه گلستان علی (ع) را بسیار مفید دانست و یادآور شد: این موسسه با اقدامات خداپسندانه خود در کاهش معضلات جامعه گام های موثری برداشته و از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست حمایت های ویژه ای انجام داده است.