214 پایگاه کمکهای نیکوکاران خراسان شمالی را جمع آوری می کنند

امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: تعداد پایگاههای جمع آوری کمکهای مردمی در جشن نیکوکاری که پنج شنبه 19 اسفند ماه بر پا می شود، 61 پایگاه شهری و 153 پایگاه در مدارس عنوان کرد.

وی تصریح کرد: سال گذشته با برپایی 181 پایگاه در استان یک میلیارد و 629 میلیون ریال کمکهای مردمی جمع آوری شد.

وی تعداد خانواده های تحت حمایت دائم کمیته امداد خراسان شمالی را 34 هزار خانوار عنوان کرد و افزود: 77 هزار نفر تحت حمایت دائم و 52 هزار نفر نیز به عنوان اقشار آسیب پذیر از این نهاد کمک دریافت می کنند.

مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: در سفر سوم هیئت دولت به استان ساخت هزار و 50 واحد مسکن شهری برای مددجویان مصوب شد که عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

حسین پور از اجرای طرح ایجاد اتحادیه های صنفی ویژه اقشار تحت حمایت کمیته امداد برای نخستین بار در کشور خبر داد و افزود: در این ارتباط 50 تعاونی در استان خراسان شمالی ثبت شده است.

وی در مورد توزیع بن کالای مستمری بگیران کمیته امداد نیز گفت: این بن ها هر سال در اسفند ماه به مستمری بگیران پرداخت می شد که امسال مقرر شده است، به شکل بن کارت در اختیار مددجویان قرار گیرد و امیدواریم دولت بتواند اعتبار لازم را برای توزیع این بن کارت ها تأمین کند.

هفته احسان و نیکوکاری از 14 اسفند هم زمان با سالروز تأسیس کمیته امداد آغاز می شود و تا بیستم همین ماه ادامه دارد.