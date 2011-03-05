به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرهنگی درباره زمان انجام استیضاح مجید نامجو وزیر نیرو گفت: بررسی طرح استیضاح وزیر نیرو در دستور کار روز یکشنبه ، ۱۵ اسفند مجلس قرار دارد.

نماینده مردم تبریز در مورد برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر عقب افتادن تاریخ استیضاح، افزود: دولت باید در این رابطه اعلام آمادگی می‌کرد که روز یکشنبه را برای این کار مناسب دید.

وی با بیان اینکه تا به حال حدنصاب امضاهای این طرح حفظ شده است، تصریح کرد: رایزنی‌ها در این رابطه ممکن است ادامه یابد ولی تاکنون امضا‌ها نصاب لازم را دارد.

طرح استیضاح وزیر نیرو با ۴۵ امضا و ۶ محور روز یکشنبه هفته گذشته از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد که مهم‌ترین طراحان آن محمدرضا حاج اصغری، موسی الرضا ثروتی ومجید نصیرپور هستند.

محورهای طرح استیضاح وزیر نیرو در 6 بند به شرح زیر است:

۱- فقدان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تصدی این وزارتخانه مهم

۲- عدم رعایت عدالت و اقدامات تبعیض‌آمیز در مناطق مختلف

۳- عدم اجرای تعهدات داده شده در گزارش برنامه خود در زمان رای اعتماد

۴- طولانی شدن اجرای مصوبات دولت و تعهدات وزارت نیرو

۵- فقدان برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی طرح‌های آبرسانی و تامین برق شهری و روستایی

۶- طولانی شدن اجرای سد‌ها و آبرسانی و مشکلات متعدد مردم و تضاد درون وزارتخانه