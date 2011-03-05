چهار تیم مرحله نیمه نهایی سافت بال معرفی شدند/ یزد قهرمان لیگ دارت شد

به گزاش خبرگزاری مهر، در خاتمه دور اول این رقابتها تیمهای بوشهر ب و البرز در رده های اول و دوم گروه یک ایستادند و راهی نیمه نهایی شدند. همچنین تیمهای خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان به ترتیب در گروه دوم به مقام های اول و دوم رسیدند و به نیمه نهایی صعود کردند.
به این ترتیب عصر شنبه تیمهای بوشهر ب با سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی با البرز پیکار می کنند تا تیمهای پیروز به دیدار نهایی راه یابند. دیدار رده بندی صبح یکشنبه و بازی فینال عصر فردا (یکشنبه) برگزار خواهد شد. این مسابقات با حضور 11 تیم در دو گروه در شهرستان بندرعباس آغاز شد و فردا با شناخت تیمهای برتر بکار خود پایان خواهد داد.
تیم "هتل سنتی" یزد قهرمان لیگ دارت شد
ششمین دوره مسابقات لیگ درات باشگاههای ایران، با قهرمانی تیم "هتل سنتی" یزد در هر دو رده آقایان و بانوان، همراه شد. دور برگشت و مرحله نهایی این مسابقات در مجموعه ورزشی شهید کشوری برگزار شد که در پایان، تیمهای برتر به این شرح شناخته شدند:
آقایان:
1- "هتل سنتی" یزد 2- "داماش" گیلان 3- "هیات دارت" استان گیلان
بانوان:
1- "هتل سنتی" یزد 2- شهید "واثق" گنبد (گلستان) 3- "دارو سازی الهه" گرمسار (سمنان)
مسابقات لیگ دارت باشگاههای کشور با حضور هشت تیم در رده آقایان و هشت تیم در بخش بانوان برگزار شد. دور رفت در سمنان و مرحله برگشت و پایانی در تهران برگزار شد که طی آن تیم هتل سنتی در هر دو رده عنوان قهرمانی را بدست آورد.
آقایان:
1- "هتل سنتی" یزد 2- "داماش" گیلان 3- "هیات دارت" استان گیلان
بانوان:
1- "هتل سنتی" یزد 2- شهید "واثق" گنبد (گلستان) 3- "دارو سازی الهه" گرمسار (سمنان)
مسابقات لیگ دارت باشگاههای کشور با حضور هشت تیم در رده آقایان و هشت تیم در بخش بانوان برگزار شد. دور رفت در سمنان و مرحله برگشت و پایانی در تهران برگزار شد که طی آن تیم هتل سنتی در هر دو رده عنوان قهرمانی را بدست آورد.
گیلان و خوزستان فینالیست شدند
دور برگشت از گروه دوم مسابقات سپک تاکرای لیگ باشگاه های ایران به پایان رسید و تیم های گیلان و خوزستان به ترتیب در رده های اول و دوم ایستادند و راهی مرحله نهایی شدند. همچنین تیم های قزوین، کرج، تهران و خراسان شمالی در مکانهای بعدی گروه دوم جای گرفتند و از راهیابی به مرحله پایانی بازماندند. به این ترتیب در مرحله نهایی که 26 اسفندماه در تهران برگزار می شود تیم های گیلان با زنجان و خوزستان با اراک پیکار خواهند کرد.
در رقابت های هوپ تاکرا، تیم گیلان پیشتاز شد و تیم استقلال کرج در رده دوم قرار گرفت. تیم های پارس پاسارگاد بجنورد و نمایندگان قزوین و تهران در مکانهای بعدی ایستادند. در مرحله نهایی هوپ تاکرا، تیمها بصورت دوره ای با هم پیکار می کنند.
هوپ تاکرا یکی از شاخه های سپک تاکرا است که مسابقات لیگ آن برای نخستین بار در کشورمان برگزار می شود.
دور برگشت از گروه دوم مسابقات سپک تاکرای لیگ باشگاه های ایران به پایان رسید و تیم های گیلان و خوزستان به ترتیب در رده های اول و دوم ایستادند و راهی مرحله نهایی شدند. همچنین تیم های قزوین، کرج، تهران و خراسان شمالی در مکانهای بعدی گروه دوم جای گرفتند و از راهیابی به مرحله پایانی بازماندند. به این ترتیب در مرحله نهایی که 26 اسفندماه در تهران برگزار می شود تیم های گیلان با زنجان و خوزستان با اراک پیکار خواهند کرد.
در رقابت های هوپ تاکرا، تیم گیلان پیشتاز شد و تیم استقلال کرج در رده دوم قرار گرفت. تیم های پارس پاسارگاد بجنورد و نمایندگان قزوین و تهران در مکانهای بعدی ایستادند. در مرحله نهایی هوپ تاکرا، تیمها بصورت دوره ای با هم پیکار می کنند.
هوپ تاکرا یکی از شاخه های سپک تاکرا است که مسابقات لیگ آن برای نخستین بار در کشورمان برگزار می شود.
نظر شما