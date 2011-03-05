نتایج اولیه انتخابات نظام پرستاری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن تامینی با بیان اینکه سومین دوره انتخابات نظام پرستاری روز گذشته در 102 شهر کشور به صورت همزمان برگزار شد، افزود: از آنجایی که هنوز تعداد کمی از شهرها گزارش شمارش آرای خود را به هیئت نظارت مرکزی ارسال نکرده اند میزان آرای همه کاندیداها هنوز مشخص نیست.

وی تاکید کرد: پس از اعلام شمارش آرای شهرستانها جمع بندی صورت می گیرد تا کل آرای صندوق های شهرستان ها به تفکیک شهرها مشخص شود و در نهایت نتایج اولیه انتخابات تا پایان امشب اعلام می شود.

عضو هیئت نظارت بر انتخابات نظام پرستاری افزود: در برخی از شهرها مشارکت پرستاران خوب گزارش شده اما انتظار استقبال بیشتری از سوی پرستاران داشتیم. توقع ما از پرستاران این بود که در این زمینه حساسیت بیشتری از خود نشان دهند.

تامینی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد پس از اتمام روند نهایی انتخابات باید میزان حضور پرستاران و درصد پرستارانی که در انتخابات شرکت نکرده اند سنجیده شود و دلایل آن ریشه یابی و بررسی شود.

