به گزارش خبرنگار مهر، در همایش یکصدمین سالگرد میلاد آیت الله طالقانی احمد جلالی یکی از شاگردان این مرد بزرگ گفت: پس از انقلاب اسلامی هنگامی که استاد شهید مطهری بنده را به صدا و سیما آوردند و مسئولیتی را به بنده تفویض کردند نماز جمعه های آیت الله طالقانی را جمعه شب ها از صدا و سیما پخش می کردیم و عده ای به ما فشار می آوردند که چرا این سخنرانی پخش می شود.

وی ادامه داد: البته توجیهاتی می شد که شاید برخی از سودجویان از ایشان به نفع خودشان استفاده نمایند ولی استدلال ما این بود که ایشان سرمایه ایران اسلامی و روحانیت است و بایستی مطرح شود و مورد استفاده صاحبان انقلاب قرار گیرند.

جلالی افزود: آیت الله طالقانی به نام قرآن و اسلام یک عمر مبارزه کرد و فرق ایشان با دیگران که با نام قرآن مبارزه می کردند این بود که آیت الله طالقانی به حضور در محضر خدا و پاسخگویی به ذات احدیت می اندیشید.

رئیس سابق کتابخانه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر ملاحظه می کنید انقلابی با این وسعت و امکانات فکری هم اکنون در فضای عمومی جهان اسلام حرکاتی را ایجاد کرده و این حرکات نشان از بیداری اسلامی دارد مرتبط با مبارزه ها با استبداد است.

وی در ادامه افزود: از آغاز کسانی بودند که پرچم مبارزه با استبداد را بلند کردند و اینگونه نبود که هوادارانی اینچنین و به این وسعت داشته باشند بلکه با جمع های چند نفره این حرکات را آغاز کردند و شاید در آن زمان هم به پیروزی نمی اندیشیدند بلکه تنها به دنبال اجرای تکلیفشان بودند.

جلالی گفت: آیت الله طالقانی بدون توجه به اینکه په موانعی بر سر راهشان است به حرکت خود ادامه می دادند.

وی تاکید کرد: نباید شخصیت های تاریخی را از زمانشان جدا کنیم و آنها را در زمان امروز بررسی نماییم و این کار یک اشتباه بزرگ است.

جلالی تصریح کرد: زندگی طالقانی نشان می دهد او به فکر انجام تکلیف خود بود نه مسئله دیگر. یکی از مولفه های شخصیت آیت الله طالقانی اقبال عمومی به ایشان بود.

وی گفت: ایشان بسیار تلاش می کرد شکافی ایجاد نشود و سعی می کردند شیطنت ها را از بین ببرند ایشان همچنین برای وحدت بسیار تلاش نمودند.

