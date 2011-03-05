صدور مجوز استخراج 309 هزار تن ماده معدنی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مهدی داداشی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در راستا چهار واحد معدنی با قابلیت اشتغالزایی برای 150 نفر پروانه بهره برداری دریافت کردند، افزود: 130 میلیارد و 300 میلیون ریال در این واحدها سرمایه گذاری انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به صدور پروانه بهره برداری 13 واحد صنعتی که با پایان عملیات ساخت و ساز و نصب ماشین آلات برای 327 نفر شغل ایجاد می کند، بیان داشت: در این واحدها 570 میلیارد و 533 میلیون ریال توسط بخش خصوصی و از محل تسهیلات بانکی سرمایه گذاری شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان‌غربی در ادامه سخنان خود از شناسایی 37 رشته تاثیرپذیر از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش صنعت و معدن استان تا کنون خبر داد و اظهار داشت: 310 واحد تولیدی از مجموع این رشته‌ها تاکنون برای بهره‌مندی از بسته ‌های حمایتی بخش صنایع و معادن ثبت ‌نام کرده ‌اند که از این تعداد 220 واحد به بانکهای عامل در استان معرفی شده است.

دادشی با بیان اینکه تعداد واحدهای معرفی شده به بانکها نیز تاکنون 59 واحد عقد قرارداد کرده ‌اند، بیان داشت: همچنین در رابطه با فرایند توزیع نیز تاکنون 33 واحد تولیدی ثبت ‌نام کرده و واحدهای ثبت ‌نامی برای بررسی پرونده و معرفی برای عقد قرار داد بزودی به وزارت صنایع و معادن معرفی می شوند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه با توجه به نیاز شدید واحدهای تولیدی سیمان و آجر در استان به نفت کوره و عدم دسترسی اکثر واحدهای استان به گاز، خواستار اختصاص سهمیه نفت کوره به واحدهای سیمان و آجر حداقل تا پایان خرداد سال90 جهت جلوگیری از تعطیلی این واحدها شد.

آذربایجان غربی با دارا بودن معادن طلا یکی از قطبهای اصلی تولید این فلز با ارزش در کشور بوده و این در حالی است که معادن غنی سنگ گرانیت این استان را جز استانهای پیشتاز در تامین مصرف داخلی و صادرات این ماده معدنی کرده است.

همچنین آذربایجان غربی به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و شرایط کوهستانی دارای معادن غنی میکا، زرنیخ، تالک، تراورتن، طلا، خاک نسوز و پوکه معدنی است.