محسن غرویان در گفت گو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: از آنجا که امام موسی صدر شخصیتی حوزوی است و ریشه در خاندان علم، اجتهاد و مرجعیت دارد، حوزویان وظیفه و تکلیف دارند که از طریق مراجع و علما، مشخص شدن سرنوشت امام صدر را از جامعه جهانی خواستار شوند تا نهایتا وضعیت این عالم بزرگوار مشخص شود.



وی در رابطه با علاقه حوزویان به اندیشه‌های امام صدر خاطرنشان کرد: معتقدم شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی حوزه علمیه کاملا پذیرای دیدگاه‌های ایشان در مسائل سیاسی و اجتماعی هستند.



استاد حوزه علمیه افزود: ایشان دغدغه احیای جهان اسلام و اندیشه سیاسی شیعه را داشتند که این مسئله در سخنرانی‌های ایشان کاملا مشخص است و به همین دلیل پذیرش خوبی برای ایشان وجود دارد.



امام صدر ویژگی‌های لازم برای رهبری یک جامعه اسلامی را دارند



وی ادامه داد: بر اساس مطالعی که در رابطه با سیره و اندیشه ایشان داشته‌ام معتقدم امام موسی صدر از مصادیق روشنفکران و نواندیشان دینی هستند.



غرویان با اشاره به ویژگی‌های امام صدر همچون مردم داری، خدمت به جامعه و دانش گسترده، ایشان را از ذخایر جهان اسلام دانست و ابراز داشت: امام صدر ویژگی‌های لازم برای رهبری یک جامعه اسلامی را دارند.



مسئول دفتر پژوهش‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد در پایان با آرزوی سلامتی برای امام صدر اظهار داشت: امیدوارم هر چه سریع‌تر ایشان را در میان خود ببینیم.