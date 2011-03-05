دیدگاه مضحک آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تشرین سوریه امروز در مطلبی که به قلم "سمیرة المسالمة" به رشته تحریر درآمد تاکید می کند: آمریکایی ها هر وقت که بخواهند خشمگین می شوند، هر وقت که بخواهند خود را به جهالت و نادانی می زنند و هروقت که بخواهند هم ناراضی می شوند و همین طور ... .

دولت آمریکا درقبال تحولات لیبی که دیکتاتور این کشور علیه مردم بیگناه خشونت واعمال زور به کار می گیرد ابراز خشم و عصانیت می کند واین درحالی است که باید واکنش باراک اوباما را در قبال وقت کشی اسرائیل در روند سازش در منطقه نیز به خاطر بسپاریم.

رژیم اسرائیل که هزاران نفر از مردم غزه را با سلاح هایی که واشنگتن به طور مجانی به آنان داد می کشد و همچنین هزاران تن از فلسطینی ها و اعراب را دستگیر می کند گویی که اصلا اوباما این جنایت های اسرائیلی ها را نمی بیند و این رژیم را سالها است که رها کرده تا هرگونه که می خواهد با سرزمین اشغالی فلسطین و لبنان و ساکنان آن دو برخورد کند.

درنظر آمریکایی ها کشتن اعراب به دست خود عرب ها ممنوع است اما تنها اسرائیل می تواند مردم عرب زبان را بکشند و آن هنگام که کشورهای عربی موضعی یکپارچه وهماهنگ دربرابر اسرائیل اتخاد می کنند و این جنایات را محکوم می کنند با وتوی آمریکا مواجه می شود همچنانکه ضد پیش نویس شهرک سازی شاهد آن بودیم.

تشرین ادامه می دهد: این سیاست آمریکا درقبال حقوق مردم عرب است کاملا بی نظیر است.

درپایان این مقاله تاکید شد: آنچه درلیبی می گذرد بسیار تاسف انگیز است و این حق هر کشور و شخصی است که این اقدامات وحشیانه را محکوم کند و هرکس هم به نوبه خود موضعی خاص اتخاذ کند.

اما مواضع آمریکا در قبال ملت فلسطین و مباح بودن ریخته شدن خون آنان سرمداران آمریکایی را از دخالت در امور عربی محروم می کند چراکه واشنگتن در حقیقت محبوبیت خود را در بین ملت های عربی نه یک بار بلکه بارها از دست داد چراکه دائما به ضرر حقوق مشروع ملت های عربی و امنیت و ثبات آنان در کنار رژیم اسرائیل می ایستد.